"Гайки так всем закрутят, что мало не покажется": Эксперты расшифровали послание Путина силовикам

Глава государства 28 февраля принял участие в работе расширенной коллегии МВД России. Разговор получился жесткий, а замечаний в адрес полиции было высказано немало. Путин вновь оказался довольно суров, и это уже не первый раз, когда его общение с представителями тех или иных ведомств ведется в таком серьезном тоне.

Претензий к МВД у главы государства накопилось немало. И прежде всего в части раскрываемости преступлений. Именно в этом направлении, считает президент, полиция должна направить все свои ресурсы, предпринимая реальные шаги.

Отметив общее сокращение числа преступлений, в том числе и тяжких, глава государства перешел к вопросам, которые, по его словам, требуют особого внимания.

"Я говорю об этом последние годы постоянно, регулярно, практически на каждой коллегии МВД, однако положение дел меняется медленно. В 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым", - цитирует слова Владимира Путина Telegram-канал "Пул № 3".

Если обратиться к материалам аналогичной коллегии, проходившей в прошлом году, то тогда президент заявил, что "уровень раскрываемости снизился до 43%", при этом в последние годы этот показатель постоянно "скачет", а видимого улучшения ситуации так и не происходит, что говорит о том, что главный принцип неотвратимости наказания так и не реализуется в полной мере.

"Это не должно устраивать не только общество, но и сами органы внутренних дел", - заявил тогда Путин.

Не удовлетворен президент и качеством работы органов следствия и дознания, потребовав от МВД обратить на это пристальное внимание. Глава государства также напомнил, что и в этом году, и на ближайшую перспективу перед органами внутренних дел стоит ряд важных задач, среди которых едва ли не на первом месте - уровень раскрываемости преступлений.

Обратил внимание слушателей президент и на то, что практически не разработан регламент работы с предпринимателями, при этом на жалобы нередко следуют формальные отписки.

Кроме того, напомнил президент, важно в целом наращивать усилия в борьбе с коррупцией. "Жду от вас новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений", - сказал он.

Еще одно немаловажное направление в работе МВД - борьба с экстремизмом. Хотя преступлений такого рода также стало меньше в прошедшем году на 17%, но в тех или иных формах они зафиксированы практически в каждом регионе России.

"Органы внутренних дел должны жёстко пресекать деятельность радикальных группировок, вместе с общественностью, с органами власти на местах предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве, принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто пытается распространять идеологию агрессии, насилия и нетерпимости, в том числе, а может, прежде всего, в молодежной среде", - сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин никогда не пытается сдержать свое недовольство нерадивыми сотрудниками, критикует он их, невзирая на личности и должности.

В этом году на одном из заседаний досталось президенту Татарстана Рустаму Минниханову. А в прошлом году под прицел его критики попали чиновники в ходе заседания Госсовета, проходившего во Владивостоке. Под "раздачу" попали сразу два министра - глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

К примеру, президенту не по душе пришлось предложение Дитриха о перераспределении средств на строительство дорог. Кроме того, он отчитал его за неточные данные о числе перевезенных на Дальний Восток пассажиров.

Максим Орешкин на свою беду не знал о том, какие существуют проблемы с финансированием строительства двух судов.

Досталось в 2018 году и пресс-секретарю президента. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин в интервью NBC.

Говорил Владимир Путин и о членах "Единой России", вернее, об их "неподобающем поведении".

С жесткой критикой в своей адрес со стороны президента столкнулся и мэр Кемерова Илья Середюк из-за ситуации, связанной с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", во время которого погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В ноябре прошлого года в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте президент раскритиковал "красивые формулировки" целей национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что гражданам России нужны конкретные результаты и прорыв во многих областях.

Но вернемся к сегодняшнему событию. Критика, которой президент подверг работу внутренних органов страны, вполне обоснована, считает юрист, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, который в этой системе проработал три десятилетия. По его словам, глава государства совершенно прав: раскрываемость сейчас катастрофическая. И тут важно объяснить, от чего это зависит.

"Преступление раскрывают не следователи, дознаватели или патрульно-постовая служба. Этим занимаются сотрудники уголовного розыска, которые действуют на основании "Закона об оперативно-розыскной деятельности", то есть путем негласных средств и гласных методов", - напомнил Черноусов в беседе с Царьградом.

По его словам, сама оперативно-розыскная работа находится на "почти катастрофическом" уровне. Полиция сейчас больше всего надеется на записи видеокамер, установленных на городских улицах и в помещениях. И с их помощью раскрывают преступления.

Во времена Советского Союза такой техники еще не было, однако раскрываемость была на очень высоком уровне. Достигалось это нередко благодаря тому, что сыщики привлекали людей, которые дают необходимую информацию на основе конфиденциальности. Формально такие "источники" есть у полиции и сегодня. Но насколько велика от них польза?

"Ведь для того чтобы получить сведения от информаторов, с ними надо встречаться, надо "топтать землю", надо искать источники информации именно там, где совершено преступление. Это колоссальный труд. И здесь еще очень важен авторитет сотрудника полиции, чтобы "источник", поделившийся нужной информацией, знал, что она не уйдет туда, куда не надо. Раньше так и было. И в этом проявлялось уважение к полицейским. А сейчас оно утрачено, никто не желает идти на контакт, делиться информацией - многие боятся, что она может уйти еще куда-то", - уверен Черноусов.

Профессионализм утрачен, нарушена преемственность, все надеются на видеокамеры. Но ведь и раньше отличные сыщики были "штучным товаром", и именно они передавали свой опыт молодежи. А сейчас вся оперативная служба, весь уголовный розыск находится в загоне. Кроме того, большая текучка среди кадров, молодежь не задерживается. Да и нередко самих сотрудников привлекают к уголовной ответственности.

Вот можно сейчас набрать в уголовный розыск умных и достойных людей, поднять им заработную плату, создать лучшие условия для работы, какие-то льготы предложить по сравнению с "кабинетными" сотрудниками-следователями, чтобы они действительно раскрывали преступления, уверен Евгений Черноусов.

Люди должны знать: работа в уголовном розыске трудна, но престижна. Попасть в такой отдел трудно, но если тебя взяли, то и спрашивать будут по всей строгости. Однако этого сейчас нет, поэтому и преступления плохо раскрываются, констатировал юрист.

Тайные сети Путина: Что имели в виду конгрессмены, выясняют в соцсетях "Я могу сказать, что сейчас в крупных городах, в той же Москве, за квартал раскрывается порой только 30-40% квартирных краж. При этом в Советском Союзе, если раскрываемость в этом направлении составляла 70%, уже руководство вызывали на ковер и задавали неприятные вопросы. Зато сейчас все это пустили на самотек, а руководство на местах ничего с этим поделать не может. И из года в год президент говорит о низкой раскрываемости", - сказал эксперт.

То, что глава государства стал еще строже спрашивать "за цифры", - это очень правильно, и возможно, это говорит о том, что для многих ведомств, в том числе и для силовиков, наступают тяжелые времена, считает юрист. Ведь от озвученных цифр просто становится стыдно.

При этом, отметил Черноусов, в других странах, в Германии, к примеру, руководство больше интересуют не цифры, а то, хуже или лучше стало в том или ином регионе, какие существуют у населения претензии к полиции. В России тоже надо было бы проводить хотя бы ежеквартальные опросы населения на эту тему, чтобы судить о работе полиции не столько по цифрам, сколько по мнению людей. Необходимо изменить весь подход к статистической работе по оценке деятельности полиции, заявил полковник МВД в отставке.

И это не единственная проблема. Есть другой аспект, в направлении которого ничего не делается, - это кадры.

"Взять к примеру, полковника Захарченко, у которого нашли миллионы. До сих пор так и не стало известно, как он, будучи каким-то опером в Ростовской области, неожиданно попал не просто в Центральный аппарат МВД, а в отдел по борьбе с коррупцией. Кто его двигал? Эту цепочку отследили? Ведь это просто мафия, которая продвигала человека совсем не потому, что он серьезный профессионал. Был ли кто-то наказан за это?" - задается вопросом юрист.

То есть речь идет о коррупционной составляющей. Конечно, коррупция имела место и в СССР, коррупционеров был немало, хотя "три шкуры драли" с людей. Но тогда за этим серьезный контроль осуществляли КГБ и партийные органы. А сейчас за это никто толком не отвечает, не отслеживается коррупция в органах, нет должного контроля. Если всего этого не будет, то все остальное - просто фикция, а коррупция будет продолжать разъедать органы внутренних дел и наверху, и на местах. А из-за этого и падает авторитет МВД, напомнил Черноусов.