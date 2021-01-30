"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России

Юрий Пронько: – Вы говорите, что "большой шухер" будет и у нас в России. Объясните...

Михаил Хазин: – Да, будет, но совершенно другого толка. При правильной политике мы сможем сохранить социально-политическую устойчивость. Когда я описывал всю эту коллизию, то объяснял, что у нас нет либеральной оппозиции, поскольку есть либеральная власть – министр финансов Антон Силуанов или, например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. А либеральной власти либеральная конкуренция не нужна.

Набиуллина никогда не отдаст своё место условной Любови Соболь, но если, скажем, заменить Ксению Юдаеву (зампредседателя ЦБ – ред.) на ту же Соболь, никто и не заметит. Или можно заменить Ксению Юдаеву на телеведущую Ксению Собчак. Имя одинаковое, а замена не будет иметь никакого значения. Можно заменить Силуанова на какого-нибудь известного оппозиционера... И ничего не произойдёт. Только никто не захочет отдавать своих мест.

Зато "левая" оппозиция у нас есть. Есть контрэлита – люди, которые в рамках действующей модели хотят сменить курс. Есть "левая" антиэлита и так далее. И всё это внутри власти. Я совершенно не собираюсь устраивать революцию. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, существующая система до конца года не доживёт.

Потому что появятся регионы, где большая доля населения не сможет купить еду. И мы к этому уже подошли, потому что есть регионы, где вообще не лечили COVID-19.

– Я с вами соглашусь. А с другой стороны – триллион, который, как сообщил 29 декабря товарищ Силуанов, он не успеет потратить до конца года. Получается, есть регионы, где ситуация совершенно критическая, и есть Силуанов со своим непотраченным триллионом.

– И Силуанов говорит: не дам денег. Это вредительство. Во времена Сталина ему пришлось бы плохо. Потому что во времена Сталина ключевой задачей было содержание экономической политики. А сейчас самое главное – исполнение бессмысленных инструкций. Силуанов говорит: я не могу этого сделать.

– Ну, вы же понимаете, кому предъявляются эти претензии?

– Кому предъявляются претензии – понятно. Но люди, которые в реальности находятся у власти, прекрасно понимают: заменив Набиуллину на Соболь, они де-факто ничего не изменят. Более того, эта кадровая перестановка для них безопасна, ведь Соболь ничего не сделает для развития. А есть те, кто могут сделать. Может быть, попробовать поставить их? Это и вызывает панику элиты...

Посмотрите на "гайдаровский шабаш" (Михаил Хазин говорит о Гайдаровском форуме, прошедшем недавно – ред.) Наблюдавшие за форумом в этом году говорили об участниках: они там все были в истерике. А теперь после истории с Алексеем Навальным, которая была только поводом, настроения обострились, ведь уже готовятся и персональные санкции.

Как правильно сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, и история в Брюсселе, когда там чуть не перевернули машину короля, и истории во Франции, Испании, Италии, Португалии, где начинаются массовые митинги против карантина, и история с Навальным – это всё попытка оттянуть внимание от событий в Вашингтоне.

Все попытки объяснить, что "правый либерализм" лучше, чем "левый" консерватизм и так далее, нужны, если только есть "град на холме". А если "града" нет? Вы посмотрите, что происходит!

Нам говорят: кровавый диктатор защищает себя. А у нас что, Владимир Путин в момент инаугурации поставил вокруг Кремля 65 тысяч солдат? А в Вашингтоне для защиты Джо Байдена поставили вокруг Капитолия! Для чего их туда ввели? Ради легенды, что "Трамп хочет арестовать Байдена"?

Нет. Потому что все они боятся до безумия народного гнева из-за фальсификации выборов в Штатах.

– А здесь, в России, Михаил Леонидович, вы не допускаете народного гнева? Ведь есть проблемы, которые мы неоднократно обсуждали. Можно же получить синергию.

– Наш народ прекрасно понимает, чем это может закончиться. У нас будут специфические формы гнева, и они уже начинают проявляться. Это то, что называется гражданским неповиновением.

Сейчас пачками сажают начальников департаментов, заместителей министров, вице-губернаторов и всех остальных. И они тоже понимают. А деваться некуда. Потому что в рамках той системы, которая создана в 90-е годы, не воровать они не могут. Просто система так работает. Ты должен взять – и отдать.

– А работать они не умеют...

– Не в этом дело. Даже если бы они умели работать, они не могут не отдать. Потому что иначе их просто сразу сдадут. Их даже не назначат. Но как только они что-то отдали – немедленно их могут посадить. Им это не нравится.

– И вы говорите, что до конца года эта система координат не проживёт? Если я правильно вас услышал.

– Раньше логика была простая. Мне дадут поработать года три. Я могу украсть определённую сумму денег – например, если я начальник отдела в какой-нибудь губернии, я могу воровать с темпами 20 тысяч долларов в месяц. Если я начальник департамента – 100 тысяч долларов в месяц. Если я вице-губернатор – миллион долларов в месяц. И я это всё увожу за границу, а там уже ждёт семья. Дальше меня сажают, а у меня ничего нет. Ну, конфискуют квартиру, машину, ещё что-то. Хотя и это не конфискуют. А дальше я отсижу 4-5 лет – и уеду на Запад с ореолом мученика, а семья уже там. Всё хорошо. И деньги там. И я (бежавший чиновник – ред.) – жертва.

А сегодня уже никуда не денешься, да. Там собираются вводить санкции против Игоря Шувалова (председатель Внешэкономбанка – ред.), Андрея Костина (председатель правления ВТБ – ред.) и ещё целой кучи народу. И что с этим делать? Куда деваться? Им уже чётко сказали на Западе: ребята, вы что хотели? Вы тут Дональда Трампа поддерживали четыре года, вы хотели, чтобы Трамп стал президентом... Так что теперь вы – враги. Вы наши враги...