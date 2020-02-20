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"Гармонизация преференций": Госдума предложила ввести налоговые льготы для художников
20 февраля 2020, 04:09 • 42 • Политика
Госдума предложила ввести налоговые льготы для художников. Речь идёт о "гармонизации преференций".
Депутаты Государственной думы предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, позволяющие художникам претендовать на получение льгот на земельные участки, на которых расположены их мастерские или ателье. Об этом пишет "Парламентская газета".
Речь идёт о налоговом вычете, который позволит уменьшить земельный налог на участок площадью не более шести соток. Сейчас на него имеют право ветераны Великой Отечественной войны, жертвы атомных и техногенных аварий, Герои России, многодетные семьи и так далее.
Депутаты же предложили расширить список. В частности, они предлагают включить в перечень творческих людей.
Оговорены и исключения: льгота не должна распространяться на участки, кадастровая стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. Как пояснили депутаты, целью инициативы является гармонизация преференций.
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