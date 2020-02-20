"Гармонизация преференций": Госдума предложила ввести налоговые льготы для художников

Депутаты Государственной думы предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, позволяющие художникам претендовать на получение льгот на земельные участки, на которых расположены их мастерские или ателье. Об этом пишет "Парламентская газета".

Речь идёт о налоговом вычете, который позволит уменьшить земельный налог на участок площадью не более шести соток. Сейчас на него имеют право ветераны Великой Отечественной войны, жертвы атомных и техногенных аварий, Герои России, многодетные семьи и так далее.

Депутаты же предложили расширить список. В частности, они предлагают включить в перечень творческих людей.

Оговорены и исключения: льгота не должна распространяться на участки, кадастровая стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. Как пояснили депутаты, целью инициативы является гармонизация преференций.