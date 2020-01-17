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"Гарантия на десятилетия вперёд": Индексацию пенсий следует закрепить в Конституции, считает Путин
17 января 2020, 00:24 • 47 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции. "Это станет гарантией на десятилетия вперёд", - пояснил глава государства.
Обязательства государства по индексации пенсий следует закрепить в Конституции, считает президент России Владимир Путин. По его мнению, это не нарушит стройность второй главы Основного закона, но зафиксирует то, что необходимо сделать.
Он подчеркнул, что это одно из самых важных социальных обязательств государства перед пенсионерами, так как у них нет иных источников дохода. При этом Путин с сожалением констатировал, что государство далеко не всегда выполняло это обязательство. Именно поэтому важно, чтобы этот пункт был включён в Основной закон, пояснил президент.
Аналогичным образом глава государства предложил поступить с приравниванием МРОТ к прожиточному минимуму. Это станет гарантией на десятилетия вперёд, считает Владимир Путин.
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