"Гарантия безопасности": В Польше заговорили об увеличении армии вдвое

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире "Польского радио" заявил о том, что республике нужно в два раза больше военных. Блащак напомнил, что сейчас армия Польши насчитывает 100 тысяч солдат. И этого явно недостаточно, уверен он.

Так, министр отмечает, что необходимо довести их число хотя бы до двухсот тысяч.

"Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, - говорит он. - Поскольку это гарантия безопасности".

По его словам, сейчас приоритетным направлением его политики остается увеличение численности армии.

"Каждый из нас вообще-то может развиваться только тогда, когда страна находится в безопасности", - подытожил Блащак.