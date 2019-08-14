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"Гарантия безопасности": В Польше заговорили об увеличении армии вдвое

14 августа 2019, 10:39  •  63 • В мире
Польше необходимо как минимум вдвое больше военных. Об этом сказал министр обороны страны, подчеркнув, что это "гарантия безопасности".
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире "Польского радио" заявил о том, что республике нужно в два раза больше военных. Блащак напомнил, что сейчас армия Польши насчитывает 100 тысяч солдат. И этого явно недостаточно, уверен он.
Так, министр отмечает, что необходимо довести их число хотя бы до двухсот тысяч.
"Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, - говорит он. - Поскольку это гарантия безопасности".
По его словам, сейчас приоритетным направлением его политики остается увеличение численности армии.
"Каждый из нас вообще-то может развиваться только тогда, когда страна находится в безопасности", - подытожил Блащак.

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