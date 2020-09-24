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"Гарантия 98%": Военный эксперт после выписки Навального скорректировал свою версию "отравления"

24 сентября 2020, 11:45  •  68 • Политика
Военный эксперт Игорь Никулин после выписки Алексея Навального из "Шарите" скорректировал свою версию "отравления". Он заметил, что теперь стало совершенно очевидно, что против него не мог быть использован "Новичок": "Гарантия 98%".
Военный эксперт Игорь Никулин отреагировал на новость о том, что Алексей Навальный выписался из "Шарите", своей подкорректированной версией инцидента.
Собеседник издания Nation News, состоявший в комиссии ООН по биологическому и химоружию, решительно отмёл точку зрения Берлина.
Можно уже с 98-процентной гарантией сказать, что это было что угодно, только не "Новичок", - подчеркнул он.
По его мнению, теперь это стало совершенно очевидно. В таком случае блогеру пришлось бы куда хуже, и он как минимум не смог бы так быстро завершить восстановление в больнице. Кроме того, при использовании столь мощного боевого яда в деле имелись бы и другие жертвы отравления.
Никулин добавил, что вся эта ситуация куда больше напоминает спланированную спецоперацию западных спецслужб, которая разворачивалась в РФ.
Он обратил внимание на точную согласованность действий. В том числе в эпизоде с изъятием бутылок, на которых якобы были следы отравляющего вещества: "Они чётко знали, что им нужно".

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