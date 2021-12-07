"Гарантий нет": В Китае объявил о дефолте должник на $178 млн

Китайские застройщики начали объявлять дефолты вслед за Evergrande.

Ситуация на рынке недвижимости в КНР не перестает волновать биржевиков. На гонконгской бирже акции крупного застройщика Sunshine 100 Holdings обвалились на 87%. В самой компании констатировали очевидное – дефолт. Именно после этого объявления акции сокрушительно упали.

Застройщик сообщил, что накопившийся долг с процентами на общую сумму $179 млн он попросту не сможет выплатить.

Упала выручка компании, а чистый убыток насчитывает около 278 млн юаней ($41,8 млн), передает ИА "Красная весна".

Впрочем, это не единственная компания, которая испытывает в нынешнем году трудности. Ранее проблемы настигли China Evergrande Group. Кризис второго по величине застройщика в Китае может утянуть мировую экономику в глобальный кризис, ранее предрекали аналитики.

Проблема не исчезла - акции Evergrande упали до самой низкой цены за пять лет после того, как компания заявила, что "нет гарантии", что у нее будет достаточно средств для погашения долга.