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"Гарантий нет": В Китае объявил о дефолте должник на $178 млн
07 декабря 2021, 01:25 • 101 • В мире
Китайские застройщики начали объявлять дефолты вслед за Evergrande.
Ситуация на рынке недвижимости в КНР не перестает волновать биржевиков. На гонконгской бирже акции крупного застройщика Sunshine 100 Holdings обвалились на 87%. В самой компании констатировали очевидное – дефолт. Именно после этого объявления акции сокрушительно упали.
Застройщик сообщил, что накопившийся долг с процентами на общую сумму $179 млн он попросту не сможет выплатить.
Упала выручка компании, а чистый убыток насчитывает около 278 млн юаней ($41,8 млн), передает ИА "Красная весна".
Впрочем, это не единственная компания, которая испытывает в нынешнем году трудности. Ранее проблемы настигли China Evergrande Group. Кризис второго по величине застройщика в Китае может утянуть мировую экономику в глобальный кризис, ранее предрекали аналитики.
Проблема не исчезла - акции Evergrande упали до самой низкой цены за пять лет после того, как компания заявила, что "нет гарантии", что у нее будет достаточно средств для погашения долга.
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