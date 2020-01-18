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"Ганьба" для Гончарука: В Раде освистали украинского премьера. Он ответил большим пальцем
18 января 2020, 18:39 • 103 • В мире
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ушел из Рады со скандалом. Премьер объявлял о своей отставке из-за слитой в Сеть компрометирующей аудиозаписи. Однако депутаты не поняли "порыва души" политика. Гончарука освистали, депутаты скандировали "ганьба", то есть позор. В ответ он показал поднятый вверх большой палец.
В Сети появилось видео, как в Раде приняли объявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Запись опубликовали в Telegram-канале RT. На кадрах премьер-министр Украины объявляет о своей отставке. В ответ депутаты начали свистеть и скандировать: "Ганьба", что означает "позор". Гончарук ответил им жестом, показав поднятый вверх большой палец.
На днях в интернете появилась запись, якобы сделанная на совещании, посвящённом курсу гривны, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук критически высказывается о президенте Владимире Зеленском.
В ролике "Как обмануть президента" мужской голос говорит, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономического процесса". И он не может найти ответы на вопросы. При этом человек, похожий на Гончарука, признаётся, что тоже плохо разбирается в экономике. Этот канал на YouTube создали неделю назад. В нём лишь две записи.
Алексей Гончарук заявил, что это вброс, который организовали его недоброжелатели. Он категорически отрицал подлинность записи. Но после скандала всё равно подал в отставку. Свой поступок Гончарук объяснил странно: он утверждает, что хочет "подтвердить своё доверие" Зеленскому.
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