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"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"

25 февраля 2019, 14:09  •  155 • Политика
Певицу Джамалу, которая стала "гордостью Украины" в 2016 году благодаря победе на "Евровидении" и русофобской позиции, затравили в соцсетях. Поводом для этого стало журналистское расследование, которое показало, что национализм не мешал Джамале выступать на корпоративах в Крыму после его присоединения в России.
О крымских концертах Джамалы рассказал в Фейсбуке ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров.
Он издевательски поблагодарил певицу за её "чудесных родителей", которые "патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта", а её саму - за выступления на российской территории. "Вы - гордость страны", - пишет Назаров о выступлениях Джамалы на крымских корпоративах.
После разоблачения Назарова Джамалу затравили в соцсетях. Так, в её Инстаграме десятки комментаторов называют певицу "лицемеркой" и упрекают в том, что она блокируют хейтеров.
"Ганьба! Вали в Крым", - пишет, например, пользователь с ником ka.iikate.
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Ось і закінчився Національний відбір на Євробачення-2019. Хочеться сказати буквально ще кілька слів. Євробачення - це, перш за все, свято музики, така пісенна Олімпіада. Проте, в ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна, мені, як і багатьом нашим громадянам, важко контролювати емоції під час таких розмов, котрі звучали на сцені Нацвідбору, особливо стосовно Криму. І саме тому мені важливо наголосити, що це аж ніяк не вплинуло на те, як я ставила оцінки учасникам. Я керувалась виключно справедливою професійною оцінкою пісень та артистів, і їх шансів перемогти в Тель Авіві. Я неодноразово говорила, які критерії буду використовувати, і що моя мотивація це виключно перемога України. Країна вибрала Марув переможцем, і я приєднуюсь до щирих привітань щодо цієї перемоги! Цей Національний відбір для мене також особливий, оскільки я мала можливість презентувати вам свою нову композицію «Solo», якою, попри технічні складності, мені все таки вдалося з вами поділитися. #джамала #esc2019 #jamala
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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