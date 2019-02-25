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"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
25 февраля 2019, 14:09 • 155 • Политика
Певицу Джамалу, которая стала "гордостью Украины" в 2016 году благодаря победе на "Евровидении" и русофобской позиции, затравили в соцсетях. Поводом для этого стало журналистское расследование, которое показало, что национализм не мешал Джамале выступать на корпоративах в Крыму после его присоединения в России.
О крымских концертах Джамалы рассказал в Фейсбуке ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров.
Он издевательски поблагодарил певицу за её "чудесных родителей", которые "патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта", а её саму - за выступления на российской территории. "Вы - гордость страны", - пишет Назаров о выступлениях Джамалы на крымских корпоративах.
После разоблачения Назарова Джамалу затравили в соцсетях. Так, в её Инстаграме десятки комментаторов называют певицу "лицемеркой" и упрекают в том, что она блокируют хейтеров.
"Ганьба! Вали в Крым", - пишет, например, пользователь с ником ka.iikate.
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