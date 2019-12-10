"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине

Журналист Юлия Витязева на личной странице в социальной сети Twitter показала пример работы коллег из украинской редакции BBC. Практически темой дня накануне для них стало посещение президентом России Владимиром Путиным... туалета.

"Корреспондент ВВС-Украина заснял Путина по дороге в туалет, насчитал 6 человек сопровождающих и попал в топ украинских новостей", - пишет Юлия Витязева, добавляя характерный смайлик "рука-лицо", показывающий недоумение.

К сообщению приложен ролик из сюжета телеканала, который стал своего рода сенсацией. Подписчики Юлии выдвигают версии, пытаясь понять, что же произошло в сознании авторов редакции и зрителей на Украине, что этот сюжет оказался в топе?

"Даже не сомневался, что хохлы будут дежурить возле туалета, это ведь их жизнь и ихняя слава", - пишет, например, Игорь Дмитриевич @stavro72. У этой реплики есть исторические корни. Дело в том, что в своё время политик Юлия Тимошенко встречалась с президентом США Дональдом Трампом у туалета. Тогда и появилась идея, что она караулила американского лидера у дверей уборной.

"Засада у туалета - украинская тактика ведения международных дел... Порошенко с Климкиным ещё разрабатывали... Зеленский пользуется...", - добавляет Yuriy Smirnov

@YuriySmirnov888.

"Гальюнная дипломатия - одно из ярчайших достижений постмайданной Украины", - пишет МозгоЛюб @Roman6767, по всей видимости, имея в виду и инцидент с украинскими кораблями, возвращёнными Россией в Киев. Одной из претензий тогда со стороны Украины стали заявления о пропавших туалетах. В сказанное никто не поверил, однако в умах заявление закрепилось как мем.