Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У нас и на английском неплохо говорят": Зеленский удивил заявлением, ...
«Стороны сблизили позиции»: как прошёл саммит в нормандском формате
Путин: А у нас в квартире газ, а у вас? Пресс-конференция по итогам «нормандског...
Третий плюс ОПЕК. Зачем России газовый конденсат?
Главная / Политика

"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине

10 декабря 2019, 18:39  •  231 • Политика
Журналисты украинской редакции BBC организовали своего рода засаду на Путина в ходе "нормандской встречи", правда, формат получился странным. "Гальюнная дипломатия", - так оценили их подход в Сети. Тем не менее для украинского зрителя сюжет стал сенсационным.
Журналист Юлия Витязева на личной странице в социальной сети Twitter показала пример работы коллег из украинской редакции BBC. Практически темой дня накануне для них стало посещение президентом России Владимиром Путиным... туалета.
"Корреспондент ВВС-Украина заснял Путина по дороге в туалет, насчитал 6 человек сопровождающих и попал в топ украинских новостей", - пишет Юлия Витязева, добавляя характерный смайлик "рука-лицо", показывающий недоумение.
К сообщению приложен ролик из сюжета телеканала, который стал своего рода сенсацией. Подписчики Юлии выдвигают версии, пытаясь понять, что же произошло в сознании авторов редакции и зрителей на Украине, что этот сюжет оказался в топе?
"Даже не сомневался, что хохлы будут дежурить возле туалета, это ведь их жизнь и ихняя слава", - пишет, например, Игорь Дмитриевич @stavro72. У этой реплики есть исторические корни. Дело в том, что в своё время политик Юлия Тимошенко встречалась с президентом США Дональдом Трампом у туалета. Тогда и появилась идея, что она караулила американского лидера у дверей уборной.
"Засада у туалета - украинская тактика ведения международных дел... Порошенко с Климкиным ещё разрабатывали... Зеленский пользуется...", - добавляет Yuriy Smirnov
@YuriySmirnov888.
"Гальюнная дипломатия - одно из ярчайших достижений постмайданной Украины", - пишет МозгоЛюб @Roman6767, по всей видимости, имея в виду и инцидент с украинскими кораблями, возвращёнными Россией в Киев. Одной из претензий тогда со стороны Украины стали заявления о пропавших туалетах. В сказанное никто не поверил, однако в умах заявление закрепилось как мем.
Фото: twitter.com/Vityzeva.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



231
Источник
Похожие новости
09 декабря 2019, 19:54
"Всё равно у каждого в душе будет Россия": Российская чемпионка рассказала, как пережить 4-летний запрет WADA
09 декабря 2019, 23:09
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
10 декабря 2019, 18:39
"Пытались разжалобить": Политолог рассказал, как Украина умоляла переписать Минские соглашения
10 декабря 2019, 18:39
"Кое-кто позволял себе лишнее": Глава МВД Украины заявил о "сдавших нервах" Суркова
10 декабря 2019, 05:39
Тариф с ноготок: детям предложили дать льготы на оплату вывоза мусора
10 декабря 2019, 18:39
"Перспективы мира мрачны": Бывший комик Зеленский не может противостоять "агенту" Путину - ИноСМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.