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"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
10 декабря 2019, 18:39 • 231 • Политика
Журналисты украинской редакции BBC организовали своего рода засаду на Путина в ходе "нормандской встречи", правда, формат получился странным. "Гальюнная дипломатия", - так оценили их подход в Сети. Тем не менее для украинского зрителя сюжет стал сенсационным.
Журналист Юлия Витязева на личной странице в социальной сети Twitter показала пример работы коллег из украинской редакции BBC. Практически темой дня накануне для них стало посещение президентом России Владимиром Путиным... туалета.
"Корреспондент ВВС-Украина заснял Путина по дороге в туалет, насчитал 6 человек сопровождающих и попал в топ украинских новостей", - пишет Юлия Витязева, добавляя характерный смайлик "рука-лицо", показывающий недоумение.
К сообщению приложен ролик из сюжета телеканала, который стал своего рода сенсацией. Подписчики Юлии выдвигают версии, пытаясь понять, что же произошло в сознании авторов редакции и зрителей на Украине, что этот сюжет оказался в топе?
"Даже не сомневался, что хохлы будут дежурить возле туалета, это ведь их жизнь и ихняя слава", - пишет, например, Игорь Дмитриевич @stavro72. У этой реплики есть исторические корни. Дело в том, что в своё время политик Юлия Тимошенко встречалась с президентом США Дональдом Трампом у туалета. Тогда и появилась идея, что она караулила американского лидера у дверей уборной.
"Засада у туалета - украинская тактика ведения международных дел... Порошенко с Климкиным ещё разрабатывали... Зеленский пользуется...", - добавляет Yuriy Smirnov
@YuriySmirnov888.
"Гальюнная дипломатия - одно из ярчайших достижений постмайданной Украины", - пишет МозгоЛюб @Roman6767, по всей видимости, имея в виду и инцидент с украинскими кораблями, возвращёнными Россией в Киев. Одной из претензий тогда со стороны Украины стали заявления о пропавших туалетах. В сказанное никто не поверил, однако в умах заявление закрепилось как мем.
Фото: twitter.com/Vityzeva.
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