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"Гадят в душу": Сатановский назвал причину третьей мировой. Но к русским вопрос

05 декабря 2019, 15:09  •  60 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал у себя на странице в Сети попытки Запада и либералов приравнять СССР к Третьему рейху и взвалить на нашу страну вину за Вторую мировую войну. "Гадят в душу", - объяснил эксперт. Политолог не исключил, что по этой причине может начаться третья мировая война, и задал русским только один вопрос: готовы ли они к ней?
В последнее время Запад всё активнее пытается принизить успехи нашей страны в победе во Второй мировой войне. Стараются в этом направлении и российские либералы. На это же обратил внимание и политолог Евгений Сатановский.
В своём телеграм-канале "Армагеддоныч" он отметил, что "с точки зрения современных толерантных и объективных до отвращения пропагандистов... Россию как правопреемницу Союза надо прижучить, как нацистов".
"Сталин в такой же мере отвечает за начало Второй мировой, что и Гитлер? То есть СССР и Третий рейх - одно и то же? - задаётся вопросами эксперт. - Очень актуальная тема. Хором требуют. И извне. И изнутри".
И тут же заметил: "Не били давно".
"Особенно полезно на фоне запрета советской символики в странах, которые ещё недавно были братскими советскими республиками, а теперь новый фронтир Европы против восточного варварства, - продолжает свою мысль Сатановский. - Работают на износ. Аргументы все как на подбор калиброванные. Пакт Молотова-Риббентропа был? Был. Нехорошо. А в Мюнхене договор с Гитлером Чемберлена и Даладье? Тоже нехорошо".
На вопрос, почему так происходит, у политолога есть один однозначный ответ: потому что войну с фашистами выиграла наша страна.
"Для наших это до сих пор - Победа. Для них... Смотря для кого, - продолжил эксперт. - Там Победа - это Беловежские соглашения. Причём всех. И тех, кто в Штатах, и тех, кто в Европе, и потомков бандеровцев и прибалтийских нацистов, которые теперь правят бал там, где их, казалось, не должно было быть. Вот эту свою победу над победителями они нам и продают, протаскивая во все щели".
Сатановский не без сарказма заметил, что это называется "не успех неонацистской пропаганды, а по-учёному: ревизия итогов Второй мировой войны". Он не исключил, что именно это может стать причиной третьей мировой войны, "которой не хочется, но если так дальше пойдёт, избежать её не удастся".
И на этом фоне у него к русскому народу возник только один вопрос: "Готовы мы к ней или нет. И если нет - когда будем готовы. А то внуки подрастают. Рисковать ими не хочется".
Говоря об объективности взгляда на историю, политолог весьма недвусмысленно отправил и Запад, и российских либералов подальше.
"Не пошли бы они все лесом? И их говоруны. И наши. Наши - особенно далеко. А то очень уж они противные. Глупые - тоже, но это их проблемы, - заметил Сатановский. - А вот что гадят в душу - уже всех остальных".
Эксперт пояснил, что в данной ситуации "трудно оставаться спокойным и выдержанным и не обидеть действием".

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