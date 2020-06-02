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"Гадости надо фильтровать!": Милонов призвал освободить Россию от "негодяйского" контента США

02 июня 2020, 00:55  •  43 • Политика
Милонов призвал заблокировать глупые челленджи в России и избавить страну от этого "негодяйского" контента США. "Гадости надо фильтровать!" - подчеркнул депутат Госдумы.
В Сети набирает популярность челлендж по совместному употреблению использованной жевательной резинки. "Модный тренд" прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Речь идёт о набирающем популярность ролике, в котором молодые парни и девушки азиатской наружности по очереди жуют жёваную жвачку. Это уже не первый подобный феномен. Ранее было модно мочиться на камеру в штаны и облизывать ручки дверей, а также сиденья унитазов.
По мнению Виталия Милонова, видео с подобными "челенджами" несут вредную и опасную информацию. При этом в России пока слабо следят за подобным контентом на YouTube и других платформах, отметил депутат Госдумы.
"Они демонстрируют безнравственные и просто негигиеничные вещи", - сказал Виталий Милонов в комментарии "Вечерней Москве".
По его мнению, такие видео - оборотная сторона демократии, "свобода без тормозов" и ответственности. Всё это ведёт к тому, что различные "авторитетные" блогеры предлагают за кем-то пожевать жвачку или обмочиться в штаны. А люди, желающие "прославиться любым путём", за ними повторяют.
Милонов с сожалением отметил, что в настоящий момент в России государство никак не может ограничить даже самый "негодяйский" контент. А иностранные спецслужбы пользуются этим, причём не только для запуска "безнравственных флешмобов", но и для создания массовых беспорядков.
"При этом большинство людей в России желают, чтобы общество оградили от различных гадостей, которые нам пытаются подсовывать либералы под видом "свобод". Гадости надо фильтровать!" - подчёркивает Милонов.
Он поставил в пример Китай, который обеспечивает суверенитет страны путём пресечения потоков вредного контента от "американских партнёров". Милонов подчеркнул, что для страны это жизненная необходимость.

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