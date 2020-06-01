"Фу, позорище какое": Навальный похвастал донатами с пособий на детей

Пенсионный фонд перечислил первые выплаты российским семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. А блогер-"оппозиционер" Алексей Навальный похвастал, что ему пошли донаты с этих денег.

"Борец с режимом" разместил у себя на странице пост некоего Кирилла Левченко, который сообщил, что уже перевёл 100 рублей с полученного пособия на ребёнка на поддержку работы штабов Навального. Сам "оппозиционер" предрёк ещё большее количество подобных отчислений.

"Так потихоньку и 14 миллиардов соберём", - пишет Навальный на своей странице в Twitter. "Папа-навальнёнок - горе в семье..." – комментирует Злой шлифовщик @zZoxDw9TrHsg2Qh "Навальный продолжает обирать детей. Даже не скрывает и не стесняется. Хотя. Есть-то хочется и дочку учить на какие-то деньги. В США обучение дорого. Сын подрастает. Любку-любовницу содержать", - добавляет А.Кошевой @Mishkays. "Фу, позорище какое", - передаёт общее настроение журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что пособие на детей в размере 10 тысяч рублей было назначено семьям с детьми в качестве одной из мер поддержки в условиях эпидемии коронавируса. Сегодня выплаты получили семьи, подавшие заявления до 22 мая.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva