|
"Фу, позорище какое": Навальный похвастал донатами с пособий на детей
01 июня 2020, 20:55 • 98 • Политика
"Оппозиционер" Алексей Навальный похвастал, что ему шлют донаты с коронавирусных пособий на детей. Это вызвало омерзение пользователей соцсетей. "Фу, позорище какое", - комментирует Юлия Витязева.
Пенсионный фонд перечислил первые выплаты российским семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. А блогер-"оппозиционер" Алексей Навальный похвастал, что ему пошли донаты с этих денег.
"Борец с режимом" разместил у себя на странице пост некоего Кирилла Левченко, который сообщил, что уже перевёл 100 рублей с полученного пособия на ребёнка на поддержку работы штабов Навального. Сам "оппозиционер" предрёк ещё большее количество подобных отчислений.
Напомним, что пособие на детей в размере 10 тысяч рублей было назначено семьям с детьми в качестве одной из мер поддержки в условиях эпидемии коронавируса. Сегодня выплаты получили семьи, подавшие заявления до 22 мая.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2020, 23:55
|
31 мая 2020, 22:55
|
30 мая 2020, 02:55
|
31 мая 2020, 18:55
|
29 мая 2020, 16:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
30 мая 2020, 10:55