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"Фу, гадость какая!": "Креатив" украинских спортсменов оценили в России

22 июля 2021, 09:40  •  213 • Политика
"Креатив" украинских спортсменов в отношении названия своей команды оценили в России. В этом случае все мнения выразила одна ёмкая фраза: "Фу, гадость какая!"
Таким образом жители нашей страны отреагировали на инцидент в украинском городе Новомиргороде. На Дне города там выступила местная баскетбольная команда под названием… "Гитлеровцы".
По словам экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игоря Немировского, который является уроженцем города и который обратил внимание на ситуацию, самым страшным в инциденте стало то, что целую толпу, собравшуюся на площади, не смутило это название. Все восприняли его как нечто обычное, будничное. Он уточнил: неужели представители горсовета будут вручать грамоты и медали... "Гитлеровцам"?
Только через два дня мэр города Игорь Забажан отреагировал на инцидент, уточнив, что спортсмены уже сменили название команды и с ними будет проведена беседа о недопустимости подобного в дальнейшем. Он оправдал юных почитателей нацизма увлечением компьютерными играми с нацистской символикой - дескать, поэтому они не увидели ничего зазорного в таком названии.
Градоначальник добавил, что намерен инициировать в городе образовательные мероприятия, чтобы напомнить школьникам о том, "почему на Украине запрещена нацистская символика".
В русском сегменте интернета инцидент восприняли однозначно негативно. Комментаторы с иронией отметили, что, мол, "на Украине нацизма нет". В целом же реакцию пользователей Сети ярко выразил один из комментаторов.
"Фу, гадость какая!" - написала Виктория Никифорова.

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