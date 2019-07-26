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"ФСБ выдали гиперболоид инженера Гарина": Украинским пограничникам объяснили, откуда у России "зелёный луч"
26 июля 2019, 21:24 • 185 • Политика
Украинские пограничники пожаловались на "зелёный луч" со стороны России. "На корабли ФСБ из запасников Кремля выдали по гиперболоиду инженера Гарина?" - смеются в соцсетях.
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.
Пользователи соцсетей предполагают, что всему виной не "зелёный луч", а "зелёный змий". Как известно, проблема алкоголизма среди украинских военных стоит довольно остро.
Также пользователи вспоминают американского супергероя Зелёного Фонаря, использовавшего зелёный свет как оружие, а также фильм "Пираты Карибского моря: На краю света", где также поднималась тема "зелёного луча".
Фото: Twitter/@RadioStydoba
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