"ФСБ выдали гиперболоид инженера Гарина": Украинским пограничникам объяснили, откуда у России "зелёный луч"

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.

Пользователи соцсетей предполагают, что всему виной не "зелёный луч", а "зелёный змий". Как известно, проблема алкоголизма среди украинских военных стоит довольно остро.

"Похоже, что зелёный змий теперь ходит в гости к укровоинам не один, а в компании со своим другом - зелёным лучом", - пишет в Twitter "Радио Стыдоба". "Я знал, я знал. Инопланетяне Путину дают бластеры!" - шутит в комментариях @snowmansevere. "На корабли ФСБ из запасников Кремля выдали по гиперболоиду инженера Гарина?" - поддерживает @bo_u_lin.

Также пользователи вспоминают американского супергероя Зелёного Фонаря, использовавшего зелёный свет как оружие, а также фильм "Пираты Карибского моря: На краю света", где также поднималась тема "зелёного луча".

"Во тьме ночной, при свете дня, Злу не укрыться от меня. Те, злые мысли в ком царят, Страшитесь света Фонаря", - цитирует @Bitfingerling девиз американского супергероя. "Теперь и Зелёный Фонарь за Путина", - констатирует @Lokomotiv71.

Фото: Twitter/@RadioStydoba