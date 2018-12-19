"ФСБ подставляет Пэтро": В Сети пошутили над забывшим о родственниках в Крыму Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина есть родственники в России, сообщили украинские СМИ. В Сети уже пошутили над украинским лидером, ранее выступившим за то, чтобы уволить всех госслужащих, у которых есть российские родственники. "ФСБ подставляет Пэтро! Вы все врёте", - смеются над Порошенко интернет-пользователи.

В Сети пошутили по поводу казуса с родственниками украинского лидера Петра Порошенко. Так, на днях президент Незалежной выступил с идеей увольнять госслужащих, у которых есть российские родственники. При этом местные СМИ обнаружили, что и у самого Петра Порошенко, и у главы украинского МИД Павла Климкина есть родственники в РФ.

Есть информация о том, что в 2014 году родственники Петра Порошенко и Павла Климкина голосовали за присоединение Крыма к России.

В Сети высмеяли очередную оплошность украинского лидера.

"Да это же злые русские, ФСБ подставляет Пэтро! Вы все вретё!" – шутливо пишет в Twitter пользователь под ником Arthur Andro.

"А заводик у него свечной в России, и его тоже уволить..." - отмечает другой комментатор.

"Всё, Порошенко спалился. Надо увольняться и бежать. Но что скажет СБУ?" - пишет в Сети пользователь под ником С.К.

"Лишний раз говорит о том, что надо подумать хорошо, прежде чем сказать", - отмечает еще один блогер.