"ФСБ, пистолеты и сыворотка правды": Норвежец рассказал о пережитых "ужасах" в Мурманске

Сейчас в Норвегии идёт судебный процесс: директор компании Ølen Betong Атле Берге подал в суд на Полицейскую службу безопасности.

Сам Берге, равно как и его сотрудник Курт Стё, рассказывает эту историю с невероятным азартом и фантазией: там и сыворотка правды, и российские агенты, которые якобы изо всех сил пытались перевербовать норвежцев, и бесконечные угрозы.

Отметим сразу, что доказательств всему тому, о чём говорит Берге, нет. Однако он использует самые красочные слова, чтобы подчеркнуть кровожадность русских. Но отмечает при этом, мол, к ним, к страшным русским агентам, претензий нет (перевод по inosmi.ru)

Итак, согласно, его рассказу, норвежские спецслужбы заставляли сотрудников компании по производству бетона шпионить в Мурманске. Сам Берге уверяет, что русские об этом узнали, вышли на связь. Причём, по словам норвежца, это были сотрудники ФСБ, грозившие вколоть сыворотку правды, которая заставила бы его заговорить…

Его сотруднику Курту Стё русские якобы "угрожали пистолетом". Стё признаётся: было очень страшно, не выдержал и рассказал о шпионаже. С его слов, русские оказались очень ему "благодарны" и даже "предлагали российский паспорт" и "работу" в своих рядах. Потомок викингов, конечно, с его слов, мужественно отказался.

Основной претензией Берга стало то, что якобы из-за связи с норвежскими спецслужбами и всей этой шпионской эпопеи сорвался большой контракт на поставку бетона для российской стороны. Мол, русские его выслали, заподозрив в шпионаже. И всё, работа, считай, сорвалась.

На суде же выяснилось, что вовсе не связи с секретными службами стали причиной высылки из России.

После нескольких вопросов от адвоката, Берге пришлось признать, что на встрече с российским послом в Осло в прошлом году ему объяснили: запрет на въезд в Россию связан с санкциями, которые Норвегия ввела против нашей страны в 2014 году.

Ни о каких подозрениях в шпионаже речи вообще не было. Как, впрочем, не было и пресловутой сыворотки правды, о которой с упоением рассказывал Берге.

Но он настаивает, что норвежские власти просто ему "недостаточно" помогали. Адвокат на суде задал резонный вопрос: мол, если русские угрожали вам, то почему, во-первых, "вы их ни в чём не вините" и, во-вторых, почему не сообщили об этом Норвегии?

Ответ Берге был следующим: "Когда я общался с российской полицией, всё было в порядке". Сейчас суд по данному делу продолжается. Со стороны Берге будут выступать общественники, которые известны в самой Норвегии критикой своих же спецслужб.