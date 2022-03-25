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"From Masha with Love": Захарова ответила замсоветнику главы США по нацбезопасности

25 марта 2022, 20:20  •  516 • Политика
Мария Захарова ответила на критику заместителя советника президента США по нацбезопасности, назвавшего рост котировок на МосБирже "потемкинским". "Вся экономика Штатов – dog and pony show. Ok, a big one. From Masha with Love", - написала дипломат.
Заместитель советник президента США по нацбезопасности Далип Сингх назвал "потемкинским" рост котировок русских компаний после открытия МосБиржи. Ему ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Во-первых, она отметила, что судя по заявлению, Далип Сингх значительно погрузился в русскую историю и культуру, чтобы подобрать подходящий едкий эпитет. Это уже выгодно отличает его от коллег, которые не могут отличить Черное и Балтийское моря.
Во-вторых, Захарова указала, что в словах замсоветника президента США явно чувствуется зависть. Потому что несмотря на все санкции "голубые фишки" на МосБирже демонстрируют уверенный рост. А американские котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются разнонаправленно из-за непредсказуемости экономической конъюнктуры. И это ничего кроме бессильной злобы вызывать у американцев не может, отметила дипломат.
Ну и в-третьих, американцы просто не останавливают свой станок Федеральной Резервной Системы, печатающий ничем не обеспеченные доллары. А действия России на 100% укладываются в рыночную практику. Таким образом сама по себе американская экономика – это одна большая потемкинская деревня с дешевым зарубежным сырьем и китайской рабочей силой.
Учитывая, что про потемкинские деревни в США знают не все, воспользуюсь американизмом: вся экономика Штатов – dog and pony show. Ok, a big one. From Masha with Love,
- подытожила Мария Захарова.

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