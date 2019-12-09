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"Французы сжалились и дали Зеленскому какую-то "Реношку": Авто президента Украина вызвало смех в соцсетях - фото
09 декабря 2019, 23:09 • 156 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит "нормандской четвёрки" в Елисейский дворец в скромном сереньком хэтчбеке Renault. "По ходу французы сжалились, дали какую-то "Реношку", - смеются в соцсетях.
Появилось фото автомобиля, в котором президент Украины Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец. Украинского лидера привёз скромный серенький хэтчбек Renault. Подобное появление на саммите мировых лидеров вызвало смех пользователей соцсетей.
Напомним, что в Париже сегодня проходит саммит "нормандской четвёрки". В нём принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Встреча посвящена дальнейшим шагам по урегулированию конфликта в Донбассе.
Фото: скриншот Twitter/@sashakots
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