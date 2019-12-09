"Французы сжалились и дали Зеленскому какую-то "Реношку": Авто президента Украина вызвало смех в соцсетях - фото

Появилось фото автомобиля, в котором президент Украины Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец. Украинского лидера привёз скромный серенький хэтчбек Renault. Подобное появление на саммите мировых лидеров вызвало смех пользователей соцсетей.

"Он на такси, что ли, из аэропорта в Елисейский дворец приехал?" - пишет в Twitter военкор "КП" Александр Коц.

"По ходу французы сжалились, дали какую-то "Реношку", - смеётся @WJ9VGbhpV7EvZ8u.

"Он всё Голобородько косплеит (изображает)", - добавляет пользователь Вежливые люди @polite_persons.