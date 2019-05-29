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"Франция должна проявить инициативу": Макрон решил организовать встречу "нормандской четверки"
29 мая 2019, 06:09 • 54 • В мире
Как только сложатся "подходящие" политические условия, Эммануэль Макрон готов заняться созывом встречи с участием лидеров Германии, России и Украины в "нормандском формате". "Франция должна проявить инициативу", - заявил он.
Французский президент также добавил, что собирается в ближайшее время встретиться для проведения переговоров с украинским лидеров Владимиром Зеленским. Во время этой встречи Макрон хочет обсудить вероятность возобновления регулярных переговоров глав четырех стран. Также пойдет разговор о встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, пишет "РИА Новости".
Напомним, о том, что российский лидер может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате, ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, отметил он, в этом вопросе в настоящее время нет никакой конкретики.
Кроме того, добавил Песков, Кремль должен точно знать, что киевские власти действительно готовы к исполнению положений минских соглашений, о безальтернативности которых говорили во время трехсторонних переговоров Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
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