"Франция должна проявить инициативу": Макрон решил организовать встречу "нормандской четверки"

Французский президент также добавил, что собирается в ближайшее время встретиться для проведения переговоров с украинским лидеров Владимиром Зеленским. Во время этой встречи Макрон хочет обсудить вероятность возобновления регулярных переговоров глав четырех стран. Также пойдет разговор о встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, пишет "РИА Новости".

Напомним, о том, что российский лидер может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате, ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, отметил он, в этом вопросе в настоящее время нет никакой конкретики.

Кроме того, добавил Песков, Кремль должен точно знать, что киевские власти действительно готовы к исполнению положений минских соглашений, о безальтернативности которых говорили во время трехсторонних переговоров Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.