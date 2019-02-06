"Фосфорные боеприпасы использовали": Наемник из России о нападении США на армию Сирии в Дейр-эз-Зоре

Российский доброволец, принимавший участия в боях на территории Сирии, рассказал об инциденте в районе города Дейр-эз-зор, произошедшем в феврале 2018 года. По словам мужчины, США задействовали тогда запрещенные фосфорные снаряды.

Напомним, 7 февраля прошлого года американские военные атаковали позиции правительственной армии САР (САА) в районе нефтеперерабатывающего завода компании Conoco. Согласно озвученной версии, боевики из запрещенного в РФ "Исламского государства" заманили представителей САА, после чего в дело вступили американские вертолеты.

В результате инцидента погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших также могли быть и российские наемники.

Как рассказал переживший бой российский специалист, он и его напарники помогали с организацией обороны. Они не ожидали, что обстрел будет вестись со стороны предприятия. Сирийские военные поначалу приняли атаку за действия радикалов, но потом в дело вступили артиллерия и авиация международной коалиции. В частности, было задействовано запрещенное оружие.

"Они фосфор, фосфорные боеприпасы использовали, вернее авиабомбы", - приводит словам мужчины издание "Русская весна".

Когда обстрел начал затихать, прибыли вражеские вертолеты. В общей сложности атака продлилась три-четыре часа. Проблема заключалась еще и в том, что солдатам изначально запретили стрелять по вертолетам, чтобы не сбить своих.

"Там земля вся черная. Не земля - песок. Воронки метров пять глубиной", - добавил боец.

САА и ее союзники потеряли значительное количество техники. Говоря о погибших, российский наемник намекнул, что речь идет о 10 гражданах России.

По мнению мужчины, американская сторона прекрасна знала, что исламские радикалы действовали на стороне курдов. Он даже показал листовку с инструкциями по сдаче.

Сам конфликт же был связан с попыткой Вашингтона защитить нефтяные запасы от оппонентов в богатом на энергоресурсы регионе.

"С нами бодаться они не хотели. Кому же хочется подыхать? Поэтому они шли договариваться с американцами и курдами. Нет, не с курдами, а именно с американцами. Они играли главную скрипку", - добавил наемник.