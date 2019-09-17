"Формула Зеленского". Киев будет возвращать Донбасс "ментальными месседжами"?

По словам дипломата, Киев "попробует" вернуть всех наших парней и девушек - и это лишь одна часть плана. "Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами до нашего народа, который остался по ту сторону", - рассказал Пристайко в интервью телеканалу ICTV.

Пристайко уточнил, что "формула Зеленского" предполагает окончание боевых действий в Донбассе в течение ближайших двух лет. В случае, если ситуация будет медленно меняться, Зеленский готов пойти на некие "новые радикальные меры", заявил глава МИД Украины.

Не повторить Приднестровье

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс не должен повторить судьбу Приднестровья и Абхазии. Поэтому он осторожно относится к идее ввести на восток Украины миротворцев, пояснил он.

Зеленский отметил, что предыдущее руководство страны обсуждало подобный сценарий, но сейчас вариант миротворческой миссии не рассматривается, поскольку повторения абхазского сценария не нужно.

"До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в Минском процессе", - добавил Зеленский, при этом подчеркнув, что был бы доволен, если бы миротворцы присутствовали на границе Украины и России.

О выборах в Донбассе

Проведение в Донбассе выборов "прямо сейчас" президент Украины не считает уместным. С его точки зрения, процесс голосования на юго-востоке Украины - идея преждевременная. Для начала, по словам украинского лидера, следует провести встречу в "нормандском формате".

Кроме того, Зеленский добавил, сначала он хочет решить вопрос обмена людьми, а затем вернуться к разведению сил. Только после этого он допускает выборы в Донбассе.

"Если мы считаем, что Донбасс - это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", - добавил Зеленский.

Сговор против Украины?

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Леонида Кучмы о сговоре Германии, Франции и России против Украины в рамках "нормандской четверки". "Кучма говорит о сговоре, но речь о другом", - пишет политик в твиттере об одиночестве Владимира Зеленского на предстоящем саммите.

Пушков напомнил, что официальный Киев блокировал процесс мирного урегулирования в течение пяти лет и целенаправленно "отторгал Донбасс". Зеленскому, пишет сенатор, стоит благодарить за это своего предшественника - Петра Порошенко.