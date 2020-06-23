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"Формируется новая реальность": На что не сразу обратили внимание в обращении Путина к нации

23 июня 2020, 23:00  •  153 • Политика
23 июня президент России обратился к нации. Он подвёл итоги очередного и явно не последнего этапа борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, а также сообщил о более чем десятке нововведений. "Формируется новая реальность", - подчеркнул президент. На что не сразу обратили внимание в обращении Владимира Путина к нации?
Российский лидер отметил, что началась глобальная рецессия.
"И все последствия, глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить. Но уже очевидно: в мире формируется новая реальность", - подчеркнул Владимир Путин.
Он назвал сложными испытаниями тот этап, который сейчас наступил в процессах глобализации и интеграции. В ведущих странах мира понимают, что ставку следует делать на технологическую и промышленную независимость.
Россия должна полагаться только на саму себя как в вопросах безопасности, так и в вопросах развития. По словам президента, в нашей стране это означает выбор в пользу человеческого, кадрового и научного потенциала.
Сложившуюся ситуацию Владимир Путин назвал серьёзным вызовом, но те новые меры, о которых он рассказал в своём обращении, направлены не только на решение срочных задач. Они усиливают и долгосрочные приоритеты. Речь идёт о прямой поддержке людей, вложении денег в демографию, образование, здравоохранение. Только такие меры помогут обеспечить рост российской экономики.

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