"Формируется новая реальность": На что не сразу обратили внимание в обращении Путина к нации

Российский лидер отметил, что началась глобальная рецессия.

"И все последствия, глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить. Но уже очевидно: в мире формируется новая реальность", - подчеркнул Владимир Путин.

Он назвал сложными испытаниями тот этап, который сейчас наступил в процессах глобализации и интеграции. В ведущих странах мира понимают, что ставку следует делать на технологическую и промышленную независимость.

Россия должна полагаться только на саму себя как в вопросах безопасности, так и в вопросах развития. По словам президента, в нашей стране это означает выбор в пользу человеческого, кадрового и научного потенциала.

Сложившуюся ситуацию Владимир Путин назвал серьёзным вызовом, но те новые меры, о которых он рассказал в своём обращении, направлены не только на решение срочных задач. Они усиливают и долгосрочные приоритеты. Речь идёт о прямой поддержке людей, вложении денег в демографию, образование, здравоохранение. Только такие меры помогут обеспечить рост российской экономики.