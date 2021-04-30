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"Фобии, страхи, слухи": Кто и зачем пугает Европу "русским вторжением"?
30 апреля 2021, 14:05 • 122 • Политика
В немецкой прессе в очередной раз распространяется информация о том, что вскоре может начаться война между Россией и НАТО, в ходе которой Россия вторгнется в Европу. Политолог Андрей Манойло объяснил, кому выгодно делать "вбросы" о "злых русских" и "вторжении", многократно усиливая фобии, страхи и слухи.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау спрогнозировал действия Германии в том случае, если между НАТО и Россией завяжется военный конфликт. По мнению эксперта, вероятная реакция ФРГ очевидна: "Нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику", - отметил он.
Для чего западные СМИ упорно продолжают пугать население "русской угрозой"? Ответ на этот вопрос дал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
В беседе с Царьградом он пояснил, что речь идёт исключительно о гонораре и деньгах, которые этот публицист получает за "подобного рода писульки".
При этом, считает Манойло, искать какой-то скрытый смысл или логику в подобного рода статьях бесполезно. И в германской прессе, и в прессе других европейских стран они идут сейчас сплошным потоком, как будто написаны под копирку, добавил он. "И ничего, кроме общих рассуждений или каких-то там фобий, страхов, слухов, там нет".
Другими словами, все эти инсинуации высасываются из пальца только ради денег:
При этом таких, как этот Мюнхау, в Германии великое множество, добавил наш собеседник: "На этой поляне таких баранов топчется целое стадо, а пирог один. И его хайп является бледным исключительно потому, что все остальные занимаются тем же".
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