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"Фобии, страхи, слухи": Кто и зачем пугает Европу "русским вторжением"?

30 апреля 2021, 14:05  •  122 • Политика
В немецкой прессе в очередной раз распространяется информация о том, что вскоре может начаться война между Россией и НАТО, в ходе которой Россия вторгнется в Европу. Политолог Андрей Манойло объяснил, кому выгодно делать "вбросы" о "злых русских" и "вторжении", многократно усиливая фобии, страхи и слухи.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау спрогнозировал действия Германии в том случае, если между НАТО и Россией завяжется военный конфликт. По мнению эксперта, вероятная реакция ФРГ очевидна: "Нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику", - отметил он.
Для чего западные СМИ упорно продолжают пугать население "русской угрозой"? Ответ на этот вопрос дал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
В беседе с Царьградом он пояснил, что речь идёт исключительно о гонораре и деньгах, которые этот публицист получает за "подобного рода писульки".
Потому что он работает за гонорары и прекрасно понимает, что если он поймал конъюнктуру - вот прямо сейчас, то его статью возьмут.
При этом, считает Манойло, искать какой-то скрытый смысл или логику в подобного рода статьях бесполезно. И в германской прессе, и в прессе других европейских стран они идут сейчас сплошным потоком, как будто написаны под копирку, добавил он. "И ничего, кроме общих рассуждений или каких-то там фобий, страхов, слухов, там нет".
Я очень плотно работаю как раз с западной прессой. И я давно мечтаю найти хотя бы одну статью, где подобного рода обвинения хотя бы чем-то аргументированы. Нет, ничем. Но их с удовольствием берут главреды изданий. А авторам платят гонорар.
Другими словами, все эти инсинуации высасываются из пальца только ради денег:
Он просто деньги зарабатывает. Поэтому он их, скорее всего, клепает каждый день - по штуке или по несколько штук.
При этом таких, как этот Мюнхау, в Германии великое множество, добавил наш собеседник: "На этой поляне таких баранов топчется целое стадо, а пирог один. И его хайп является бледным исключительно потому, что все остальные занимаются тем же".

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