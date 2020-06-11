"Флюгер", который торгуется до последнего: Хатылев оценил манёвры Трампа вокруг СНВ-3

Президент США Дональд Трамп всегда готов торговаться до последнего. Об этом "ПолитЭксперту" заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Ранее спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли заявил о подготовке к переговорам по ядерному оружию. При этом к диалогу Вашингтон хочет привлечь не только Москву, но и Пекин. Однако 11 июня в американских СМИ появились сообщения о том, что команда Трампа готова полностью отказаться от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который нужно продлить в 2021 году.

Комментируя ситуацию, Хатылев отметил, что американский президент идёт по проторенной дороге. Сначала он выражает готовность договариваться, а затем внезапно сообщает, что Россия ведёт себя слишком вольготно, после чего начинает говорить о включении Китая в переговорный процесс.

"Как флюгер - вращается в разные стороны. Думаю, он торгуется до последнего, идёт напролом, выбивает для себя преференции в надежде, что кто-то дрогнет", - подчеркнул военный эксперт.

При этом Хатылев допускает, что Штаты всерьёз готовы отказаться от СНВ-3. Процедура займёт определённое время, оставляя Москве возможность предложить иной вариант. Не исключено, что будут заключены временные договорённости, что позволит сохранить равновесие. Когда же действие документа прекратится, то на смену ему придёт правовой вакуум, который Вашингтон попытается использовать по максимуму.

Нужно понимать, что за последние 20 лет мощное оружие появилось также и у других стран, что создаёт новые риски. Глобальные договорённости действительно нужны, но они выглядят утопично. Не стоит забывать про конфликты между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном и так далее.

"Пока остановить катастрофу может только добрая воля политиков или какой-нибудь новый COVID-19, который унесёт жизни миллионов людей по всему миру и заставит страны договариваться обо всём, чтобы жить мирно", - резюмировал эксперт.

Как ранее пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.

"Президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.

Непосредственно политолог Наталия Елисеева заявила телеканалу "360", что президент США Дональд Трамп занимается политиканством, нацеленным на консолидацию американского общества. Он - бизнесмен, который ведёт торгово-экономические войны.

"Понятно, что это в любом случае повредит всей международной безопасности, но этот выход продиктован исключительно внутренними проблемами США - никаким образом здесь Россия не виновата", - добавила политолог, комментируя решение США выйти из Договора по открытому небу.