"Финансовой разведке" России дадут доступ к личным данным жителей России

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит доступ к личным данным жителей России. Речь идёт о сведениях из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Соответствующий законопроект подготовлен и уже направлен в кабмин. В Госдуму он может быть внесён в июне.

ЕГР ЗАГС содержит данные о рождении и смерти, женитьбах и разводах, установлении отцовства и смене фамилии жителей России, которые родились в 1926 году и позднее. Информацию из базы могут получать МВД, Минздрав, Росстат и ФНС, а также государственные внебюджетные фонды. Ещё ряд ведомств, ряд муниципальных и региональных органов имеют права запрашивать некоторые сведения.

Теперь доступ к сведениям получит и Росфинмониторинг, который нередко называют "финансовой разведкой". Это ведомство борется с отмыванием доходов, финансированием экстремистских и террористических организаций, противодействует распространению оружия массового уничтожения.

Предполагается, что доступ Росфинмониторинга к ЕГР ЗАГС повысит эффективность работы ведомства. Данные будут полезны во время антикоррупционных проверок.

Эксперты считают, что с принятием инициативы вырастет риск утечки персональных данных жителей России. С одной стороны, информацию из госреестра ЗАГС напрямую монетизировать нельзя. С другой стороны, она может заинтересовать мошенников – им станет легче втираться в доверие жертв, пишут "Известия".