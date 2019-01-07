"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул

Томос в ближайшие дни вернут в Стамбул на подпись членам Синода. "Филькина грамота не подписана" — резюмируют в Сети.

"Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернут в Стамбул для подписи членами Синода, - пишут в Сети. - То есть филькина грамота ещё и не подписана".

Напомним, ранее сообщалось, что священник, который был рядом с Порошенко во время церемонии вручения томоса, упал в обморок. Украинский президент лишь равнодушно бросил взгляд в его сторону. Теперь же стало известно, что сам томос об автокефалии так называемой "новой церкви" Украины в ближайшие дни вернут из Киева обратно в Стамбул, потому что сейчас на документе нет подписей членов Синода.

Кстати, напомним, что теперь юрисдикция лже-церкви ограничивается территорией только Украины, она не может основывать приходы за рубежом.

"Зато у них было радости — полные шаровары", - иронично замечают в Сети.

"Зрада в самом тексте томоса. А подписи деле наживное… были бы деньги", - говорят комментаторы.