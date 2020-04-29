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"Фиктивные и контрафактные": США выдвинули очередное обвинение против Китая из-за COVID-19

29 апреля 2020, 06:10  •  171 • В мире
Советник Белого дома по экономике Питер Наварро выдвинул новое обвинение Китаю в связи с пандемией коронавируса. "Фиктивные и контрафактные", - охарактеризовал он присланные в помощь США тесты.
Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Китай намеренно отправляет в США наборы для тестирования низкого качества, а также подделки.
"Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования", - произнёс он.
По мнению советника Белого дома, КНР использует сложную ситуацию с коронавирусом в США для достижения личных целей, а именно - наживы. К этому Наварро присоединил и другое обвинение: Китай должен понести ответственность за то, что не сдержал COVID-19 на своей территории.
Старший научный сотрудник Института Хадсона, эксперт по Китаю Майкл Пилсбери призвал Наварро изменить свои слова. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии доказательств вины Пекина, поэтому бросаться такими обвинениями преждевременно.
Ранее высокопоставленные политики США уже выдвигали Китаю ряд обвинений. Например, в марте 2020 года Совет национальной безопасности администрации Трампа заявил, что Пекин намеренно скрыл часть информации о распространении COVID-19 в КНР. В качестве одного из доказательств приведено решение китайских властей о выдворении иностранных журналистов.

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