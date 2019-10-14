"Фиктивная структура, изображающая видимость борьбы": Поклонская отреагировала на угрозы Киева из-за визита в Турцию

МИД Украины направил турецким властям из-за визита крымских депутатов в Стамбул ноту протеста, которая была вручена вызванному в ведомство послу Турции на Украине.

Самое большое негодование в Киеве вызвал тот факт, что делегация крымских парламентариев встречалась с самим президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД", - пишет издание "Европейская правда".

Выступила с заявлением и так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым", в котором говорится о намерении "дать правовую оценку" визиту депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию.

Комментируя эти заявления в интервью изданию РИА Новости Крым, Наталья Поклонская отметила, что эта так называемая "прокуратура" - фиктивная структура, являющаяся "отголоском прошлого преступного режима" Петра Порошенко. По ее словам, все заявления этой структурой делаются ради того, чтобы создать "видимость борьбы".

"Все прекрасно понимают, что такая "прокуратура" никак не связана с Крымом. Они могут говорить все, что угодно, и давать любую оценку. Но никакого отношения к праву и закону данная оценка иметь не будет. Это всего лишь политическое заявление", - сказала в комментарии РИА Новости Крым парламентарий.

Напомним, в Крым едет группа представителей стран мира, в том числе гости из украинской диаспоры. И новая подборка визитеров вызвала ожесточенные споры, пишет "Утро.ру". Предполагается, что на полуостров приедут порядка 15 человек из Белоруссии, Польши, Грузии, а также Германии и других государств мира. Все они намерены ближе познакомиться с русским Крымом.

Иностранные гости - члены украинской диаспоры. И начинается их путешествие по Крыму уже сегодня, в воскресенье, 13 октября. Главным событием визита представителей украинской диаспоры станет круглый стол "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Такую тему озвучила глава общины региона Анастасия Гридчина. А журналисты просто добавили, резюмируя все оценки: "Визит украинской диаспоры в Крым возмутил..." Более того, в подводке к материалу отмечено, что некоторые восприняли визит как украинскую проверку.