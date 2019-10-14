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"Фиктивная структура, изображающая видимость борьбы": Поклонская отреагировала на угрозы Киева из-за визита в Турцию
14 октября 2019, 12:24 • 39 • Политика
Визит депутатов из Республики Крым в Турцию вызвал "негодование" так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", которая выступила с заявлением о том, что намерена "дать правовую оценку" этому визиту. "Фиктивная структура, изображающая видимость борьбы", - отреагировала на эти угрозы Наталья Поклонская.
МИД Украины направил турецким властям из-за визита крымских депутатов в Стамбул ноту протеста, которая была вручена вызванному в ведомство послу Турции на Украине.
Самое большое негодование в Киеве вызвал тот факт, что делегация крымских парламентариев встречалась с самим президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Выступила с заявлением и так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым", в котором говорится о намерении "дать правовую оценку" визиту депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию.
Комментируя эти заявления в интервью изданию РИА Новости Крым, Наталья Поклонская отметила, что эта так называемая "прокуратура" - фиктивная структура, являющаяся "отголоском прошлого преступного режима" Петра Порошенко. По ее словам, все заявления этой структурой делаются ради того, чтобы создать "видимость борьбы".
Напомним, в Крым едет группа представителей стран мира, в том числе гости из украинской диаспоры. И новая подборка визитеров вызвала ожесточенные споры, пишет "Утро.ру". Предполагается, что на полуостров приедут порядка 15 человек из Белоруссии, Польши, Грузии, а также Германии и других государств мира. Все они намерены ближе познакомиться с русским Крымом.
Иностранные гости - члены украинской диаспоры. И начинается их путешествие по Крыму уже сегодня, в воскресенье, 13 октября. Главным событием визита представителей украинской диаспоры станет круглый стол "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Такую тему озвучила глава общины региона Анастасия Гридчина. А журналисты просто добавили, резюмируя все оценки: "Визит украинской диаспоры в Крым возмутил..." Более того, в подводке к материалу отмечено, что некоторые восприняли визит как украинскую проверку.
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