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"Фиговые листочки" с чиновников-мультимиллионеров сорвал Хазин: По закону ненаказуемо, но…

18 апреля 2021, 05:55  •  50 • Политика
Экономист Михаил Хазин прокомментировал опубликованные в России декларации о доходах чиновников. "Каждый раз придумываются какие-нибудь "фиговые листочки", - негодует эксперт.
В России опубликовали данные деклараций о доходах высокопоставленных чиновников. Обнародованную информацию прокомментировал для Царьграда экономист Михаил Хазин.
Он отметил, что каждому в России известно, что работа чиновника - это один из наиболее доходных видов деятельности. И все понимают, что в реальности это коррупция, которая оформлена разными сложными процедурами. Потому что чиновник не должен получать больше своего начальника. В этом как бы весь смысл карьерной лестницы.
А в реальности всё это происходит не так. Разумеется, каждый раз придумываются какие-нибудь "фиговые листочки",
- отметил Михаил Хазин в интервью, которое он дал Царьграду.
Экономист добавил, что самой популярной отговоркой чиновников является утверждение, что они раньше работали в бизнесе и вот якобы с тех пор каждый год получают много миллионов, а то и миллиардов. И это, безусловно, "фиговый листочек".
Теоретически да, по закону это ненаказуемо. Но у нас есть целая куча разных неформальных статей. Ну, например, что мешает "Единой России" выгнать их из своих членов - как бы за личную нескромность?
- указывает Михаил Хазин.
Он добавил, что все понимают, что у чиновников будет какой-то доход, но надо и меру знать. При советской власти получить хорошую дачу чиновник мог только от государства. Это очень сильно сподвигало на верность этому государству, резюмировал эксперт.

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