"Фейковые обвинения с России снимут": Земан случайно развенчал "highly likely"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал выступление президента Чехии Милоша Земана и его слова об отсутствии доказательств о причастности русских спецслужб к инциденту во Врбетице.

В ходе выступления 25 апреля глава Чехии Милош Земан признал, что доказательств причастности русских спецслужб ко взрывам во Врбетице нет.

Он также сказал, что нужно ждать конца расследования.

"Доказательств нет, но, вместе с тем, дипломатов уже выслали", - сказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он заявил, что слова Земана - это первый случай развенчания того самого принципа "highly likely" (бездоказательного обвинения).

"Руководствуясь этим принципом, Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", - сообщил Толстой.

Напомним, ранее Чехия обвинила Россию во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, говоря о причастности русских спецслужб. Дипломатический конфликт продолжился взаимной высылкой дипломатов.