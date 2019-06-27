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"Фейк-ньюз!" Киев поймали на вранье о бунте против России в ПАСЕ

27 июня 2019, 15:24  •  132 • Политика
Евгений Попов написал о вранье Киева в ПАСЕ. Ранее украинские представители заявили, что к бунту против России присоединилась Словакия. "Фейк-ньюз!" - написал сегодня о заявлении Попов.
В среду ПАСЕ без каких-либо поправок приняла резолюцию, которая окончательно позволит России вернуться к работе. В ответ на это делегация Украины заявила о своем решении покинуть Парламентскую сессию. Вскоре примеру украинцев последовали еще шесть стран. К украинскому "бунту" присоединились делегации Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Позднее об аналогичном решении заявили представители Словакии. И все это... со слов украинской делегации. По крайней мере, именно так бунт трактует журналист Евгений Попов в своем телеграм-канале.
"Фейк-ньюз! - пишет Попов. - Горячие украинцы вписали в короткий лист своих сторонников Словакию. Но это не так. Словакия не покидала ПАСЕ. Только один депутат-словак пошёл против позиции делегации "за возвращение России" и подписал "кляузу Бляхера". Остальные за Русь. За что им спасибо!"
Напомним, Украина пытается добиться своего в вопросе присутствия российской делегации в ПАСЕ. Безуспешно.

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