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"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь" за помощь в поиске провокаторов на митинге в Москве
02 августа 2019, 02:54 • 20 • Политика
В фейковом письме СК РФ поблагодарил "Дождь" за помощь в установлении провокаторов на митинге в Москве. В соцсетях оценили остроумие создателей письма и отметили, что в этой шутке есть и доля правды.
В Сети опубликовали якобы официальное письмо, в котором СК России благодарит оппозиционный канал "Дождь" за помощь в вычислении провокаторов на несанкционированном митинге 27 июля в Москве. Отмечается, что прямая трансляция митинга, которую вел канал, позволила следователям значительно увеличить базу причастных к правонарушениям на акции.
Источник RT в СК сообщил, что письмо, безусловно, является фейком. Но при этом он отметил, что фейк весьма остроумный, учитывая направленность телеканала. Главред "Дождя" Александра Перепелова также подтвердила, что это письмо фейк. Об этом она написала в Facebook.
В обсуждениях новости многие пользователи также отмечают остроумие создателей фейка. А некоторые отмечают, что в каждой шутке есть правды.
Напомним, благодаря видеоматериалам, отснятым на митинге, правоохранительным органам действительно удалось вычислить ряд провокаторов, которые "заводили" и подначивали людей на беспорядки, а потом прятались в толпе и прикрывались детьми.
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