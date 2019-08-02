Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД РФ назвали провокационным решение генсека ООН о расследовании ситуации в И...
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области
После скандала с главой офиса Зеленского распрощались журналисты
Сколько будут платить контрактникам
Главная / Политика

"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь" за помощь в поиске провокаторов на митинге в Москве

02 августа 2019, 02:54  •  20 • Политика
В фейковом письме СК РФ поблагодарил "Дождь" за помощь в установлении провокаторов на митинге в Москве. В соцсетях оценили остроумие создателей письма и отметили, что в этой шутке есть и доля правды.
В Сети опубликовали якобы официальное письмо, в котором СК России благодарит оппозиционный канал "Дождь" за помощь в вычислении провокаторов на несанкционированном митинге 27 июля в Москве. Отмечается, что прямая трансляция митинга, которую вел канал, позволила следователям значительно увеличить базу причастных к правонарушениям на акции.
"Сотрудники телеканала "Дождь" оказали значительную помощь в выявлении правонарушителей, проводя прямую трансляцию акции", - говорится в письме.
Источник RT в СК сообщил, что письмо, безусловно, является фейком. Но при этом он отметил, что фейк весьма остроумный, учитывая направленность телеканала. Главред "Дождя" Александра Перепелова также подтвердила, что это письмо фейк. Об этом она написала в Facebook.
В обсуждениях новости многие пользователи также отмечают остроумие создателей фейка. А некоторые отмечают, что в каждой шутке есть правды.
Напомним, благодаря видеоматериалам, отснятым на митинге, правоохранительным органам действительно удалось вычислить ряд провокаторов, которые "заводили" и подначивали людей на беспорядки, а потом прятались в толпе и прикрывались детьми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 10:39
Пиар или искренность: Трамп предложил Путину тушить пожары вместе
01 августа 2019, 20:24
"Не имеет отношения к МВД": Разоблачен новый вброс о плате за митинг 27 июля в Москве
01 августа 2019, 10:39
"Мечтают стать исполнителями репрессий": В Рунете разоблачили создателей "Списка Путина"
01 августа 2019, 13:54
Памфилова заявила об отсутствии указаний ЦИК от кого-либо
01 августа 2019, 17:09
Обманули всех? Организаторы поездки журналистов, погибших в ЦАР, скрыли подготовку расследования
01 августа 2019, 20:24
В Латвии назвали несчастьем победу русских над нацистской Германией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.