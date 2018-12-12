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"Фейк года": Пушков отреагировал на внесение Бабченко в почетный список "Тайм"

12 декабря 2018, 06:09  •  64 • Политика
Решение журнала "Тайм" (Time) включить в список лиц, которым присуждается коллективный титул "человека года", журналиста Аркадия Бабченко не остался не замечен в пространстве соцсетей и экспертном сообществе. Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал данный шаг "фейком года".
Напомним, что ранее в этом году украинские власти действительно объявили, что Аркадий Бабченко, журналист, проживающий в Киеве, якобы был убит по указке российских властей. Впоследствии оказалось, что никакого убийства не было.
Смерть Бабченко была сымитирована им самим и сотрудниками СБУ даже без ведома его семьи. После того, как правда об этом эпизоде стала известна, на официальный Киев обрушился град критики в связи с использованием ложного сообщения о смерти как оружия информационной войны.
Постановка его фигуры в один ряд с убитым в Стамбуле журналистом Джамалем Хашогги (другие версии транскрипции фамилии — Хашукджи и Хашкаджи) кажется Алексею Пушкову несколько странной.
"Тайм" объявил "человеком года" убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в которую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года — точно", — написал Алексей Пушков.
«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года - точно.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2018

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