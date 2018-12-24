"Феноменальная память": Песков рассказал о незаурядной способности Путина - видео

Песков рассказал о феноменальной памяти Путина. По словам пресс-секретаря, президент России способен запомнить любой текст, прочитав его лишь пару раз.

У президента России Владимира Путина феноменальная память. Он способен запоминать большое количество цифр, два раза прочитав текст, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин".

Он добавил, что речь идёт как о так называемой "короткой", так и о "длинной" памяти. Благодаря этой незаурядной черте, у Путина уходит на подготовку к пресс-конференции лишь порядка трёх дней с перерывами на специальные мероприятия. Специально для пресс-конференции запрашиваются самые свежие цифры и данные со всех министерств и ведомств.

"У него феноменальная память. У него феноменальная и короткая память, то есть он способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст", - сказал Песков в телеэфире.

Напомним, что недавно в Москве состоялась традиционная большая пресс-конференция президента России, на которой он в течение нескольких часов отвечал на вопросы журналистов. В этом году на мероприятии собралось рекордное число репортеров, более 1700.