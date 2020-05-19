"Феерический бред": На чём прокололся Стрелков-Гиркин в интервью Гордону, рассказал Бородай

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина. Экс-чиновник рассказал, кого и за что расстреливают в войсках ДНР, кого он лично перестрелял, а также заявил, что главы республик ДНР и ЛНР ведут себя трусливо.

Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в разговоре с Царьградом назвал интервью Стрелкова-Гиркина примером того, к чему может привести деградация личности, мотивированная переразвитым самолюбием, самомнением и желанием возвеличить себя в глазах окружающих.

"Приводит эта деградация личности к прямому предательству. Игорь говорил в этом интервью много лжи. Причём некоторая часть лжи носит такой комический характер - буквально просто проколы, что называется. И логика часто отсутствует. Но даже если абстрагироваться от самого текста интервью, то, конечно, поражает сам факт интервью Дмитрию Гордону. Это выглядит примерно так же, позволю себе аналогию, как если бы какой-то военнослужащий - командир Красной армии в 42-м или в 43-м году давал бы интервью господину Геббельсу. Потому что именно такую роль в украинском политикууме, как они действительно любят выражаться, или в украинской пропаганде, играет Дмитрий Гордон", - пояснил Бородай.

По его словам, Гордон - абсолютный, стопроцентный враг России и всего Русского мира. Поэтому сам факт того, что ему даётся интервью, причём в форме допроса, это просто фантастика.

"Последующее заявление Гордона очень ярко иллюстрирует эту ситуацию, когда он говорит о том, что он получил благодарность от Генеральной прокуратуры и фактически этот допрос послужит в качестве материала для тех уголовных дел, которые как-то формируются украинскими в кавычках правоохранительными органами. Да и, возможно, не только украинскими. То есть ситуация самослива просто феерична и поразительна, потому что это просто полнейший бред", - подчеркнул Бородай.

Эксперт рассказал, как в 2015 году на него выходил один из бывших российских, а на тот момент украинских журналистов Паша Шеремет с просьбой дать ему интервью.

"Выходил через наших общих знакомых, через посредников. И всячески меня заверял в том, что ни одного слова в тексте, которое я произнесу, не будет изменено. При этом Паша рассчитывал на это интервью, потому что я с Пашей был лично и достаточно неплохо знаком. Ещё в довоенный период. Я отказался, естественно, от этого интервью, потому что сказал: я украинским изданиям интервью не даю. Тем более украинским изданиям идеологизированным. Поэтому если Паша захочет взять у меня интервью, он может стать корреспондентом любого другого, например, хотя бы западного издания, и тогда я готов с ним переговорить, а в таком формате нет. Потому что это сдача противнику", - подчеркнул Бородай.