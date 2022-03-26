|
"Фашизм надо задавить": Южная Осетия официально присоединилась к спецоперации России на Украине
26 марта 2022, 19:05 • 105 • Политика
Южная Осетия официально присоединилась к спецоперации России на Украине. Президент республики Анатолий Бибилов заявил, что фашизм надо остановить.
Власти Южной Осетии приняли решение направить своих солдат в Донбасс для участия в спецоперации России. Об этом в субботу заявил президент страны Анатолий Бибилов.
- пишет политик в Telegram.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Её цель - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Русская армия в настоящий момент блокирует крупные города в центре и на юге Украины, а также помогает Вооружённым силам ДНР и ЛНР освобождать Донбасс. Удары наносятся точечно - только по военным объектам ВСУ.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2022, 09:55
|
20 марта 2022, 07:35
|
21 марта 2022, 07:30
|
23 марта 2022, 09:25
|
23 марта 2022, 09:25
|
20 марта 2022, 19:15
|
20 марта 2022, 16:20