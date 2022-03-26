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"Фашизм надо задавить": Южная Осетия официально присоединилась к спецоперации России на Украине

26 марта 2022, 19:05  •  105 • Политика
Южная Осетия официально присоединилась к спецоперации России на Украине. Президент республики Анатолий Бибилов заявил, что фашизм надо остановить.
Власти Южной Осетии приняли решение направить своих солдат в Донбасс для участия в спецоперации России. Об этом в субботу заявил президент страны Анатолий Бибилов.
Они просто горят - кровь аланская даёт о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине,
- пишет политик в Telegram.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Её цель - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Русская армия в настоящий момент блокирует крупные города в центре и на юге Украины, а также помогает Вооружённым силам ДНР и ЛНР освобождать Донбасс. Удары наносятся точечно - только по военным объектам ВСУ.

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