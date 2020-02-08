"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец

В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" не сдерживал эмоций, комментируя инцидент в Сирии, где сегодня ночью едва не сбили гражданский самолёт. По мнению эксперта, это ещё один урок и для Сирии, и для России.

"Нам надо реагировать на поведение и израильского правительства, и израильской военщины. Ведь уже было много раз так, что еврейские самолёты вторгались без спроса в воздушное пространство Сирии, - вы знаете, опять возвращаемся к тому, что привело к той провокации, в которой погиб наш самолёт и наши 15 лучших офицеров", - сказал эксперт.

Он считает, что в данном случае со стороны России должны последовать очень суровые заявления и серьёзное предупреждение в адрес евреев. Но, к великому сожалению, отметил Баранец, у Москвы с Тель-Авивом особые отношения.

"Меня поражает, что мы как-то либерально относимся к преступному поведению не только израильской военщины, но и израильских политиков. Я думаю, что пришло время и сирийским силам ПВО, и российским силам ПВО, а там достаточно наших средств, объявить миру ещё и ещё раз: если хотя бы ещё один еврейский самолёт окажется в небе Сирии, он будет срублен", - подчеркнул военный обозреватель, отметив, что разговоры о том, что после этого начнётся война, являются не более чем разговорами.

По его мнению, поведение израильтян не даёт возможности погасить сирийский кризис, завершить уничтожение гигантского военного формирования террористов в Идлибе. Баранец подчёркивает, что евреи постоянно подливают керосина в костёр сирийского кризиса.

"Они заходят со стороны Ливии, из-за бугорка пальнут ракетами - и убегают. Я считаю, что вот эта странная игра с еврейской фашистской авиационной мафией должна рано или поздно закончиться. Нам надо, в конце концов, поставить вот этих воздушных пиратов - я не побоюсь сказать, воздушных террористов, еврейских воздушных террористов, - нам надо проучить и поставить на место. Несмотря ни на какие стенания евреев и их сторонников", - считает эксперт.

Он добавил, что Израиль надеялся повторить сценарий крушения "Боинга" над Ираном.

"Я вам должен сказать, что, если бы это случилось, евреи бы говорили, что у них плохая система ПВО, что они, видите, обстреливают своих. Они же обвинили тогда в гибели нашего самолёта неких бездарей, необученных иранцев, которые якобы пальнули по российскому самолёту. И убежали. Это чисто по-еврейски. Я на сто процентов уверен, что если бы сегодня мы узнали, что эти двести человек погибли, Израиль бы нам тупо твердил, что это дело рук сирийских сил ПВО, где сидят необученные, которые палят по своим, и так далее. И я считаю, что это и было главной целью кощунственной, циничной и звериной провокации", - подчеркнул эксперт.

Он повторил, что евреев надо поставить на место, потому что в противном случае повторение такой ситуации неизбежно.

"Мы тогда будем в сирийских песках откапывать сотни, а может, и тысячи трупов", - предупредил Баранец.