"Фарватер для "Посейдонов" прокладывает": Пользователи призвали США бояться русского корабля-разведчика

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил о том, что проход российского разведывательного корабля ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида американской стороной якобы был "небезопасным".

По словам одного из источников в госструктурах, было высказано даже заявление, что русский корабль-разведчик якобы "беспорядочно маневрировал": мол, шёл без включённых ходовых огней при плохой видимости и не реагировал на коммерческие суда, которые пытались избежать возможных аварий, маневрируя.

Интернет-пользователи высказали предположения, что именно русский корабль-разведчик мог делать у побережья Флориды, в том числе выдали и невероятные версии.

"Фарватер для "Посейдонов" прокладывает", - считает @vlamoikyesepen, намекая на российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой.

Другие пользователи Рунета прямо призвали США бояться "Виктора Леонова".

"Пишут, что "В американском сегменте интернета поднят серьёзный переполох по случаю внезапного (привет всей американской разведке) обнаружения вблизи Восточного побережья США разведывательного корабля Северного флота "Виктор Леонов". Ну и пущай боятся!" - резюмирует Ante Lucem @lucem_ante.

Фото: скриншот twitter/lucem_ante