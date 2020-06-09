"Фарсовый процесс": Украина не предоставила ключевые данные по MH17 - радары не работали

Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер подчеркнул во время заседания суда по делу о крушении MH17, что украинская сторона так и не предоставила никаких первичных данных с радаров по этой катастрофе.

Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал, - передал он.

Бергер добавил, что представители международного следствия, расследующие трагедию с малайзийским "Боингом", приобретали изображения со спутников у частных организаций, в частности у российских, китайских и американских.

Развитие расследования крушения рейса MH17 оценил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.