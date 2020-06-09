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"Фарсовый процесс": Украина не предоставила ключевые данные по MH17 - радары не работали

09 июня 2020, 19:00  •  98 • Политика
Украина не предоставила ключевые данные по MH17 - радары не работали, передал прокурор из Нидерландов Тейс Бергер. Сенатор Алексей Пушков заметил, что суд в Голландии является "фарсовым процессом", который основан лишь на информации из соцсетей.
Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер подчеркнул во время заседания суда по делу о крушении MH17, что украинская сторона так и не предоставила никаких первичных данных с радаров по этой катастрофе.
Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал, - передал он.
Бергер добавил, что представители международного следствия, расследующие трагедию с малайзийским "Боингом", приобретали изображения со спутников у частных организаций, в частности у российских, китайских и американских.
Развитие расследования крушения рейса MH17 оценил в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.
Украина отказалась предоставить данные. […]. Фарсовый процесс в Голландии, основанный на данных из соцсетей и отсутствующих данных радаров, продолжается, - написал сенатор.

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