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"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали

01 января 2021, 17:30  •  216 • Украина

Журналистка Юлия Витязева жёстко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который призвал крымчан оставаться с Украиной. Витязева увидела символизм в том, что Зеленский просит перевести стрелки часов назад именно в Новый год. "Просто потому, что фарш, Вова, невозможно провернуть назад", - заметила Витязева.

Журналистка Юлия Витязева ответила на новогоднее послание президента Украины Владимира Зеленского, который призвал крымчан оставаться с Украиной. Витязева заметила, что "заплевала" весь экран планшета, пока смотрела послание президента соседней страны.

"Особенно "понравилось" про "переведите часы назад, будьте с нами", ибо в этом есть некий символизм. В тот самый момент, когда весь мир с оптимизмом и надеждой смотрит в будущее, Зе предлагает Крыму и Донбассу вернуться в прошлое. Глупо, - заявила Витязева. - Просто потому, что фарш, Вова, невозможно провернуть назад".

Никто не будет возвращаться в то место, где его не ценили и не уважали, подчеркнула журналистка.

Витязева пригласила Зеленского выступить в Донбассе и узнать, что же о нём и будущем с Украиной думают местные жители.

А руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ответил Зеленскому строчкой из песни Аллы Пугачёвой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.

"В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поётся в известной песне Аллы Пугачёвой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", - цитирует РИА Новости.

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