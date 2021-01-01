"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали

Журналистка Юлия Витязева жёстко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который призвал крымчан оставаться с Украиной. Витязева увидела символизм в том, что Зеленский просит перевести стрелки часов назад именно в Новый год. "Просто потому, что фарш, Вова, невозможно провернуть назад", - заметила Витязева.Журналистка Юлия Витязева ответила на новогоднее послание президента Украины Владимира Зеленского, который призвал крымчан оставаться с Украиной. Витязева заметила, что "заплевала" весь экран планшета, пока смотрела послание президента соседней страны."Особенно "понравилось" про "переведите часы назад, будьте с нами", ибо в этом есть некий символизм. В тот самый момент, когда весь мир с оптимизмом и надеждой смотрит в будущее, Зе предлагает Крыму и Донбассу вернуться в прошлое. Глупо, - заявила Витязева. - Просто потому, что фарш, Вова, невозможно провернуть назад".Никто не будет возвращаться в то место, где его не ценили и не уважали, подчеркнула журналистка.Витязева пригласила Зеленского выступить в Донбассе и узнать, что же о нём и будущем с Украиной думают местные жители.А руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ответил Зеленскому строчкой из песни Аллы Пугачёвой о том, что жизнь невозможно повернуть назад."В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поётся в известной песне Аллы Пугачёвой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", - цитирует РИА Новости.