"Фантомные боли" американцев: Госдеп США обвинил Россию в "оккупации Грузии"

Государственный департамент США обвинил Россию в "оккупации" Грузии. На это обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей.

В Twitter-аккаунте "США по-русски", который ведёт американское дипведомство, появилась публикация, посвящённая событиям августа 2008 года. Напомним, в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска предприняли попытку штурма Цхинвала, что положило начало конфликту в Южной Осетии. Также были атакованы места дислокации российских миротворцев в регионе.

Однако всё это было проигнорировано представителями Госдепа США, которые заявили, что 12 лет назад якобы произошла "российская агрессия", а часть территории Грузии оказалась "оккупирована". Дипломаты также потребовали от Москвы отвести войска на позиции, которые те занимали до начала инцидента в Южной Осетии.

"12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии", - написали дипломаты.

При этом проигнорировано то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

"Фантомные боли Госдепа США", - иронично заявила журналистка Юлия Витязева.

Другие комментаторы напомнили, что именно Вашингтон оказывал поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, развязавшему побоище, унесшее жизни сотен мирных жителей. Не были забыты и иные прегрешения американцев, включая действия в Ираке, Ливии, Сирии и так далее.

"Грузины напали, грузины убивали, а виновата Россия. Всё в привычном лживом русофобском американском пафосе", - добавила пользователь Эля Петрова.

"Всё, что нужно знать: "В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Россия поступила гуманно, не захватив Тбилиси и не наказав грузинские власти. Может, зря?" - резюмировали в Сети.

Фото: Юлия Витязева/Twitter

Фото: США по-русски/Twitter