"Фантастика какая-то": Захарова двумя цитатами охладила намерения США прикрыть "российскую трубу"

Призыв посольства США в Берлине к Германии и Евросоюзу наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2" не остался без реакции России. Её озвучила на своей странице в Facebook представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что, по мнению США, этот проект позволит России "обойти Украину и расколоть Европу". "Фантастика какая-то", - язвительно отметила Захарова, напомнив, что всего 6 лет назад в издании The Washington Times был опубликован такой же призыв, но с совершенно противоположным посылом.

В той статье были процитированы слова президента США Рональда Рейгана 1981 года, который также был против строительства трубопроводов из СССР в Европу, но считал, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад.

Кроме того, дипломат напомнила о заявлении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс: та ещё в 2006 году сказала, что в области газовых вопросов государства должны играть по правилам. Сегодня, по словам Захаровой, "время вернуло США их же призыв".



Фото: скриншот www.facebook.com/maria.zakharova.167 Фото: скриншот www.facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель МИД РФ также констатировала, что "российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".

Напомним, вчера, 5 декабря, исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл в интервью немецкому СМИ призвала Германию и Евросоюз наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". Куинвилл уверена, что такое решение стало бы сигналом о том, что Европа больше не хочет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".