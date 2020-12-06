Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

"Фантастика какая-то": Захарова двумя цитатами охладила намерения США прикрыть "российскую трубу"

06 декабря 2020, 17:15  •  195 • Политика
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв американских дипломатов наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". "Фантастика какая-то", - удивилась она и привела две интересные цитаты.
Призыв посольства США в Берлине к Германии и Евросоюзу наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2" не остался без реакции России. Её озвучила на своей странице в Facebook представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что, по мнению США, этот проект позволит России "обойти Украину и расколоть Европу". "Фантастика какая-то", - язвительно отметила Захарова, напомнив, что всего 6 лет назад в издании The Washington Times был опубликован такой же призыв, но с совершенно противоположным посылом.
В той статье были процитированы слова президента США Рональда Рейгана 1981 года, который также был против строительства трубопроводов из СССР в Европу, но считал, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад.
Кроме того, дипломат напомнила о заявлении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс: та ещё в 2006 году сказала, что в области газовых вопросов государства должны играть по правилам. Сегодня, по словам Захаровой, "время вернуло США их же призыв".

Фото: скриншот www.facebook.com/maria.zakharova.167
Официальный представитель МИД РФ также констатировала, что "российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".
Напомним, вчера, 5 декабря, исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл в интервью немецкому СМИ призвала Германию и Евросоюз наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". Куинвилл уверена, что такое решение стало бы сигналом о том, что Европа больше не хочет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



195
Источник
Похожие новости
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 04:25
Где и как будут применяться морские беспилотники Путина
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
06 декабря 2020, 00:45
Украина отрицает попытку прорыва границы России: "Фактов нарушения не зафиксировано"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице заставляют смеяться и плакать
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.