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"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"

20 октября 2021, 18:40  •  134 • Политика
В Киеве заявили о новом способе воевать с Россией - неким "нетрадиционным" оружием. Что это за "фантастическое" оружие, не знает ни один военный эксперт. Предположение высказал полковник Виктор Баранец, добавив, что если его догадка верна, то это "уже даже пошло".
Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко придумал новый способ воевать с Россией, считая, что противостоять нашей стране Украине нужно с помощью "нетрадиционного оружия". Речь идёт о неких новых разработках, но пока неясно, каких именно.
Нет догадок и у русских военных специалистов. Так, обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Царьградом предположил было, что генерал имел в виду оружие, основанное на новых физических принципах, но тут же оговорился: "Боже мой, как я хорошо подумал про Романенко...".
Впрочем, если отставить шутки в сторону, то, вероятно, украинский военачальник всё же имел в виду что-то вроде оружия с использованием лазеров, искусственного интеллекта и тому подобного, добавил эксперт. "Но если говорить обо всем этом применительно к Украине, то это примерно как какой-нибудь член очень глубоко замаскированного в африканских джунглях дикого племени, мечтающий о полёте на Луну", - сыронизировал наш собеседник.
Потому что сегодня на Украине нет базы для создания вот этого оружия, основанного на новых физических принципах. Я не знаю, может быть, Романенко делает намёк, чтобы американцы поделились своими разработками. Ну возможно, но пока до этого дело ещё не доходит. Потому что американцы пока очень боятся наращивать боевое оружие на Украине,
- пояснил Баранец.
Самым серьёзным оружием, которым может располагать Украина, являются противотанковые комплексы "Джавелин", отметил эксперт. Но тут опять стоит напомнить, что Россия уже давно обладает оружием, основанным на новых физических принципах, о чём Украина может только мечтать, подчеркнул наш собеседник.
Ну, может, Романенко имеет в виду беспилотники? Так извините, пожалуйста, это уже даже пошло. Потому что каждая уважающая себя армия уже обзавелась беспилотниками, да. И естественно, в том числе и российская,
- высказался специалист.
"Должен предупредить, мы и к такому виду нетрадиционного ведения боевых действий готовы. Начиная от стрелкового оружия, зенитного оружия, начиная и заканчивая средствами радиоэлектронной борьбы", - заключил он.

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