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"Фантастический продукт": США не откажутся от российских ракетных двигателей минимум до 2024 года
14 января 2019, 23:54 • 42 • Политика
США намерены покупать у РФ РД-180 как минимум до 2023-2024 годов, рассказал бывший астронавт NASA Майкл Бейкер. По его словам, российские ракетные двигатели - "фантастический продукт".
США продолжат закупать у России ракетные двигатели РД-180 минимум до 2023-2024 годов. Об этом рассказал бывший астронавт NASA и гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер.
Он высоко оценил качество российского двигателя, назвав его замечательным и фантастическим продуктом. Бейкер отметил, что последние 20 лет сотрудничество США и России в области поставки ракетных двигателей было весьма продуктивным для обеих сторон.
Американский экс-астронавт отметил, что США продолжат закупать российские РД-180 минимум до 2023-2024 годов. При этом он добавил, что весьма высока вероятность того, что закупки продолжатся и после этой даты.
На фоне заявлений Бейкера примечательно выглядят планы американской компании Blue Origin о поставке новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan.
Напомним, что несколько месяцев назад американская сторона продлила договор на покупку российских двигателей, несмотря на желание отказаться от их использования в пользу двигателей собственного производства.
США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В конце октября прошлого года, напоминает "Взгляд", НПО "Энергомаш" передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.
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