"Фантастический продукт": США не откажутся от российских ракетных двигателей минимум до 2024 года

США намерены покупать у РФ РД-180 как минимум до 2023-2024 годов, рассказал бывший астронавт NASA Майкл Бейкер. По его словам, российские ракетные двигатели - "фантастический продукт".

США продолжат закупать у России ракетные двигатели РД-180 минимум до 2023-2024 годов. Об этом рассказал бывший астронавт NASA и гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер.

Он высоко оценил качество российского двигателя, назвав его замечательным и фантастическим продуктом. Бейкер отметил, что последние 20 лет сотрудничество США и России в области поставки ракетных двигателей было весьма продуктивным для обеих сторон.

Американский экс-астронавт отметил, что США продолжат закупать российские РД-180 минимум до 2023-2024 годов. При этом он добавил, что весьма высока вероятность того, что закупки продолжатся и после этой даты.

"Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать этот замечательный двигатель как минимум до 2023-2024 годов и, скорее всего, дальше", - сказал Бейкер в документальном фильме ОТР "Валентин Грушко. Главный конструктор".

На фоне заявлений Бейкера примечательно выглядят планы американской компании Blue Origin о поставке новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan.

Напомним, что несколько месяцев назад американская сторона продлила договор на покупку российских двигателей, несмотря на желание отказаться от их использования в пользу двигателей собственного производства.

США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В конце октября прошлого года, напоминает "Взгляд", НПО "Энергомаш" передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.