Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что там у... соседей? Часть первая, про церковь (Уставший Оптимист)
"Нас будут сопровождать корабли НАТО": Отставной украинский генерал ра...
«Сохраняются существенные разногласия»: в Москве состоялся первый раунд консульт...
Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне
Главная / Политика

"Фантастический продукт": США не откажутся от российских ракетных двигателей минимум до 2024 года

14 января 2019, 23:54  •  42 • Политика
США намерены покупать у РФ РД-180 как минимум до 2023-2024 годов, рассказал бывший астронавт NASA Майкл Бейкер. По его словам, российские ракетные двигатели - "фантастический продукт".
США продолжат закупать у России ракетные двигатели РД-180 минимум до 2023-2024 годов. Об этом рассказал бывший астронавт NASA и гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер.
Он высоко оценил качество российского двигателя, назвав его замечательным и фантастическим продуктом. Бейкер отметил, что последние 20 лет сотрудничество США и России в области поставки ракетных двигателей было весьма продуктивным для обеих сторон.
Американский экс-астронавт отметил, что США продолжат закупать российские РД-180 минимум до 2023-2024 годов. При этом он добавил, что весьма высока вероятность того, что закупки продолжатся и после этой даты.
"Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать этот замечательный двигатель как минимум до 2023-2024 годов и, скорее всего, дальше", - сказал Бейкер в документальном фильме ОТР "Валентин Грушко. Главный конструктор".
На фоне заявлений Бейкера примечательно выглядят планы американской компании Blue Origin о поставке новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan.
Напомним, что несколько месяцев назад американская сторона продлила договор на покупку российских двигателей, несмотря на желание отказаться от их использования в пользу двигателей собственного производства.
США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В конце октября прошлого года, напоминает "Взгляд", НПО "Энергомаш" передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

42
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 20:39
Воспользовался моментом взрыва пиротехники: Опубликовано видео рокового нападения на мэра Гданьска
14 января 2019, 10:54
В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве
14 января 2019, 10:54
Трамп объявил старт вывода войск из Сирии и рассказал о выгодах России
Загрузка...
14 января 2019, 17:24
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане России опасаются больше всего
14 января 2019, 14:09
"Без нагнетания": Лавров объяснил японским коллегам, как надо работать по мирному договору
14 января 2019, 17:24
"Разглашению не подлежат": Власти Украины засекретили санкции против России
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
12 января 2019, 19:54
Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
08 января 2019, 15:09
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.