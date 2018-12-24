"Фамилию можно не запоминать": Политолог ожидает от нового главы Пентагона дилетантства и клоунады

Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан, сообщил Трамп в своём Twitter. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян ждёт о нового руководителя военного ведомства США дилетантства, клоунады и непрофессионализма. "Фамилию можно не запоминать", - прокомментировал он.

Замминистра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после отставки генерала Джеймса Мэттиса, написал в Twitter президент страны Дональд Трамп. Перестановки в Администрации президента США Царьграду прокомментировал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, то, что сейчас можно наблюдать в Вашингтоне - это всё та же "чехарда по-трамповски", что была после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Важным в данной ситуации является то, что после ухода Мэттиса с поста главы Пентагона Трамп потерял одну из немногих своих связей с генералитетом и с консервативным крылом Республиканской партии.

"Вот это здесь очень важно. Поэтому сейчас здесь будет достаточно сложно, еще сложнее, вернее. Поэтому мы просто в ожидании очередной чехарды, вот и всё", - сказал Рафаэль Ордуханян в интервью Царьграду.

Он добавил, что в сложившейся ситуации фамилию нового главы Пентагона можно даже не запоминать, так как через пару недель его легко может сменить кто-то ещё и так далее. И вот эти люди будут определять внешнюю политику США.

"Можно совершенно точно говорить: ожидаем дилетантства, клоунады, непрофессионализма. Это, как говорится, забег продолжается, цирк продолжается", - отмечает эксперт.

Ордуханян указывает, что сейчас внутри США крайне сложная внутриполитическая ситуация. Она сейчас накалена до беспредела просто. Экономика идет вниз, единственный и главный козырь, который был у Трампа. Для России это опасно тем, что эти внутренние неурядицы и тем более сложное внутриполитическое и экономическое положение - вызовут очередной приступ русофобии. Они опять начнут разыгрывать русофобскую карту, беспокоится политолог.