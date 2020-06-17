"Фамилии нет, но, видимо, Гиркин": Издание Гордона сообщило о розыске Стрелкова на Украине

На Украине сообщили о подозрении в отношении Игоря Гиркина (Стрелкова). Бывшего министра обороны ДНР в Киеве считают виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Как говорится в публикации издания Gordonua.com, подозрение появилось после интервью Гиркина журналисту Дмитрию Гордону. При этом, уточняет автор, в релизе Генпрокуратуры нет фамилии подозреваемого, но, "судя по всему, речь идёт о гражданине РФ Игоре Гиркине".

По версии украинских правоохранителей, Стрелков причастен к пыткам и побоям патриотически настроенных граждан Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск, разрешено его задержание. Украинская прокуратура намерена при задержании подозреваемого просить суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.