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"Фамилии нет, но, видимо, Гиркин": Издание Гордона сообщило о розыске Стрелкова на Украине
17 июня 2020, 08:00 • 55 • В мире
В украинской Генпрокуратуре заочно объявили о новом подозрении экс-министру обороны ДНР Игорю Гиркину. Как сообщает издание Gordonua.com, это подозрение появилось после интервью журналисту Дмитрию Гордону.
На Украине сообщили о подозрении в отношении Игоря Гиркина (Стрелкова). Бывшего министра обороны ДНР в Киеве считают виновным в нарушении законов и обычаев войны.
Как говорится в публикации издания Gordonua.com, подозрение появилось после интервью Гиркина журналисту Дмитрию Гордону. При этом, уточняет автор, в релизе Генпрокуратуры нет фамилии подозреваемого, но, "судя по всему, речь идёт о гражданине РФ Игоре Гиркине".
По версии украинских правоохранителей, Стрелков причастен к пыткам и побоям патриотически настроенных граждан Украины.
Подозреваемый объявлен в розыск, разрешено его задержание. Украинская прокуратура намерена при задержании подозреваемого просить суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
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