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"Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления": МИД опроверг фейк США

31 мая 2020, 06:55  •  30 • Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты. В ведомстве указали, что купюры напечатаны в соответствии с официальным контрактом с парламентом Ливии. "Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", - гласит сообщение МИД России.
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что российский "Гознак" якобы напечатал партию фальшивой ливийской валюты, которую перехватило правительство Мальты. В ведомстве подчеркнули, что все купюры являются настоящими и напечатаны в соответствии с контрактом, утверждённым парламентом Ливии.
Речь идёт о партии ливийской валюты на сумму примерно в 1,1 миллиарда долларов, которая задержана правительством Мальты. США назвали купюры фальшивыми и объявили, что их изготовил российский "Гознак".
В МИД России ответили на обвинение, указав на официальный контракт с главой Центрального банка Ливии, утверждённый палатой депутатов (парламент) Ливии. Также в ведомстве заявили, что перехват правительством Мальты груза, предназначенного Ливии, является незаконным.
Причиной спекуляций США на теме "фальшивых купюр" стало то, что Ливия в данный момент фактически разделена на две части. Одной управляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое установлено при поддержке ООН и ЕС. Другой частью страны руководит избранный народом парламент Ливии. Обе стороны имеют собственный Центробанк и обладают равной легитимностью.
Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления, - гласит сообщение МИД России.

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