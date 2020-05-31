"Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления": МИД опроверг фейк США

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что российский "Гознак" якобы напечатал партию фальшивой ливийской валюты, которую перехватило правительство Мальты. В ведомстве подчеркнули, что все купюры являются настоящими и напечатаны в соответствии с контрактом, утверждённым парламентом Ливии.

Речь идёт о партии ливийской валюты на сумму примерно в 1,1 миллиарда долларов, которая задержана правительством Мальты. США назвали купюры фальшивыми и объявили, что их изготовил российский "Гознак".

В МИД России ответили на обвинение, указав на официальный контракт с главой Центрального банка Ливии, утверждённый палатой депутатов (парламент) Ливии. Также в ведомстве заявили, что перехват правительством Мальты груза, предназначенного Ливии, является незаконным.

Причиной спекуляций США на теме "фальшивых купюр" стало то, что Ливия в данный момент фактически разделена на две части. Одной управляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое установлено при поддержке ООН и ЕС. Другой частью страны руководит избранный народом парламент Ливии. Обе стороны имеют собственный Центробанк и обладают равной легитимностью.