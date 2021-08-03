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"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде

03 августа 2021, 04:55  •  190 • Политика
Политолог и финансист Олег Матвейчев заявил, что "фальшивая империя рушится". Эксперт увидел чёткие "симптомы" и объяснил нападки на русских спортсменов на Олимпиаде от американских атлетов.
Вашингтон вновь прибегнул к проверенному временем трюку – поиску грозного врага. Это коснулось даже аполитичной (в теории) Олимпиады.
Американская пловчиха Лилли Кинг заявила, что спортсменов из некоторых стран вообще не должно быть в Токио. Эти абсурдные слова Олег Матвейчев объяснил в эфире программы "60 минут". Он напомнил, что США не только в спорте проигрывают "гонку".
"Спорт – лишь один из симптомов", - произнёс он.
Если бы какой-то из стран удалось всех победить, тогда бы мир осознал её величие. Но у Соединённых Штатов плохо во всех сферах: спорте, экономике, политике. Инфляция доллара будет продолжаться.
Ещё несколько лет в России саркастично высказывались про 20 триллионов долга, но сейчас этот долг уже 30 триллионов. Доллар стремительно девальвируется, поэтому от него отказываются и отдельные люди, и целые страны. Скоро он перестанет быть резервной валютой, считает Матвейчев.
"США не справились ни с одним геополитическим проектом за последние 20 лет. Выборы последние стали позором для американской демократии. Фальшивая империя рушится, и в агонии опустилась настолько, что замарала даже спорт", - произнёс политолог.
Политику США и коллективного Запада он назвал оголтелой русофобией. Крах империи случится в ближайшие годы, приводят позицию Матвейчева "Народные новости".

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