"Фактор пандемии" - козырь России: Лондон готовил русским госпереворот, но споткнулся о коронавирус

Информацию о готовящемся на Западе госперевороте для России прокомментировал политолог Александр Сосновский. В своём Телеграм-канале он внёс несколько поправок в слова другого эксперта, Сергея Маркова. Тот считает, что в июле-августе в РФ сложится "идеальный шторм", а в сентябре Запад аккумулирует силы и попытается устроить Москве своего рода "майдан", чтобы свергнуть Владимира Путина.

По мнению доктора Сосновского, действия по подготовке госпереворота в России Запад ведёт уже давно, ещё "со Скрипалей". Иностранные силы чётко осознают, что извне сменить власть в РФ не получится, поэтому пытаются действовать изнутри.

При этом любые планы западных "союзников" по раскачиванию ситуации в России обречены на провал, считает Сосновский. В частности, нам на руку может сыграть "фактор пандемии". Эксперт напомнил, что из-за коронавируса Соединённое Королевство фактически оказалось в блокаде, да и в США ситуация с заболеваемостью очень сложная.

Политолог предположил, что уже скоро Россия перестанет быть для всего мира целью уничтожения, а превратится в единственную надежду как производитель вакцины от COVID-19.